Минчанка научилась зарабатывать, не отрываясь от пляжей и кафе Италии 11 20.09.2017, 8:59

4,211

После очередного звонка будильника в пять утра Наталья Пискунова поняла – надо что-то менять.

Проснуться в теплой стране, позавтракать с видом на море, а потом — приняться в шезлонге за работу. О такой жизни в наших холодных широтах мечтают многие, но дальше разговоров дело редко заходит. А минчанка Наталья Пискунова — консультант и преподаватель по маркетингу — проводит так в Италии третий год. В материале probusiness.io она делится опытом — как она организовала удаленную работу и почему «удаленка» зачастую не ведет к «сбыче мечт».

— Три года назад в поезде из Вильнюса моим спутником оказался молодой человек, который возвращался из Италии. Три с половиной часа он рассказывал мне про эту страну. В Италии я была пару раз, а парень делился впечатлениями так искренне и восторженно, что я просто не могла не решиться туда поехать, тем более что к тому моменту я очень нуждалась в отпуске.

А наутро у меня должен был быть экзамен по вождению…

Будильник прозвенел в 5:00. Я встала, выпила воды, посмотрела на серое холодное утро и поняла, что больше так не могу.

Да, я знаю, что экзамен, да, я знаю, что я ответственная и сколько проблем потом будет. Не могу. Я завела будильник на 8 утра, а когда проснулась, написала в турагентство, что хочу улететь как можно быстрее. Я уже давно планирую путешествия сама, но это был не тот случай. Мне достался последний билет на самолет. В 5 утра я была в аэропорту.

Поскольку я очень хотела моря и солнца, а в сентябре уже не вся Италия жаркая, то я отправилась на Сицилию. Вернулась через две недели и начала готовиться к более длинной поездке. Я не знала итальянского от слова «совсем». Но понимала, что хочу пожить и посмотреть, что произойдет.

Но поговорим о работе

Я уже имела опыт дистанционной работы. Сначала это было обосновано личными предпочтениями, потом я училась на MBA в Литве. Перед отъездом я работала начальником отдела маркетинга сети Mothercare в Беларуси, параллельно была консультантом по маркетингу, копирайтером, бизнес-тренером. Со временем я также стала вести дистанционные и очные курсы по маркетингу. Все эти задачи я переносила в удаленный режим.

Этот переход я бы разделила на 2 части: внутренняя организация работы (планирование и ответственность) и внешняя (реклама и продвижение своих услуг).

Планирование и ответственность

Удаленную работу мне частично удалось организовать и в Минске. Еще когда я устраиваилась специалистом отдела маркетинга, я договорилась на визиты 2 раза в неделю. Потом стала приходить еще реже.

Когда я уже была начальником отдела, ко мне обращались сотрудники за согласованиями и просто с вопросами. И если я не уточнила задачу, то счета за телефон быстро показывали этот недостаток. Запрещать звонить нельзя — это я решила сразу. Подчиненные имеют право ждать поддержки от начальника. Инструкции стали составляться тщательнее. Постепенно мы пришли к тому, что по действительно срочному вопросу можно звонить хоть ночью, но если ответить можно и через неделю, то лучше отправить письмо. Этот режим очень помог мне в Италии.

Дисциплина, на мой взгляд, образуется сама. Часть трудностей решается инструкциями, а какая-то ровно противоположным — договоренностью, что важное можно спрашивать круглосуточно. Я могу поспать до обеда или пойти погулять к морю, но если я не сделаю заказ вовремя (или вообще не явлюсь на консультацию), то у меня не будет заказчиков. Я могу не написать текст сегодня или завтра, но социальные сети таковы, что потом покажут его меньшему количеству людей. Я бы не сказала, что у меня идеальная дисциплина, но понимание таких вещей вдохновляет.

Для работы у меня есть:

Электронная почта, по которой ведется основная переписка и присылаются основные работы в письменном виде

Мессенджеры, в основном Фейсбук и Скайп

Площадки для проведения вебинаров — там удобнее проводить онлайн-обучение и делать запись на будущее

Онлайн-класс для тех, кто обучается дистанционно — отдельная платформа, где есть записи, задания, можно задавать вопросы и загружать выполненные работы

Сервис рассылки (который настроен как для рекламных целей — по своей аудитории потенциальных и существующих клиентов, так и для обучения — созданы автоматические рассылки, когда обучающийся раз в неделю, например, получает задания, чтобы не расслаблялся)

Сервис автопостинга в социальных сетях, на случай если полезный контент надо запланировать заранее, а я, например, буду в самолете в это время

Сервис хранения файлов и сервис для совместного доступа к файлам

Сервис для заметок

Календарь

В такой жизни планировать надо не только работу, но и отдых. Точно назначать дни и часы, когда вы проводите без доступа к работе, а лучше даже к электронным устройствам в принципе. На первых этапах измерять количество работы как за день, так и по отдельным функциям. Статистика поможет вам понять, как много вы работаете — нередко получается слишком много или наоборот.

Как проходит рабочий день

В Италии я решила получать еще одно образование — танцевально-двигательная терапия. Так что рабочий день миксуется с учебой.

Если учебы нет, то я начинаю день с чашки кофе и проверки социальных сетей. Потом — чтение почты и проверка планов на день. Каждый день я стараюсь почувствовать, чем бы мне хотелось заняться. Могу сегодня разместить 3 статьи, а завтра ни одной. А могу каждый день размещать по статье и делать по презентации — как получится. Мне не очень нравится жесткий график, поэтому я ставлю дедлайн и выполняю задачи в свободном порядке.

В Италии магазины работают часто по расписанию, с перерывом на большой обед, поэтому после завтрака я иду в магазин. Потом работаю. Потом обед, отдых после обеда и снова работа. Общение с заказчиками заранее планируется в течение дня, вебинары в основном провожу вечером. Обязателен минимум 1 выходной без интернета в неделю. Не всегда получается, но у итальянцев воскресенье — это святое, поэтому друзья буквально вытягивают меня на «пиццу» и прогулки.

При работе дома сложно разделить работу и жизнь — вроде ты переместилась на диван или в парк, чтобы что-то почитать, но читаешь по работе, более того, делаешь заметки — работа продолжается, просто не за рабочим столом.

Есть много картинок про фриланс, где ноутбук стоит на пляже на песке. Но это неудобно!

На улице ветер и шум, в кафе другие люди и тоже далеко не тишина. Но читать или делать заметки можно и в кафе, или диктовать что-то на диктофон во время прогулки.

А иногда времени на работу может не быть совсем. Если я ушла на учебу в 8 утра, то дома могу быть только после 9 вечера. В такие периоды я могу только проверить почту и легкие домашние задания, написать текст для заказчика.

Продвижение

Клиенты до сих пор ищут меня сами. В основном это рекомендации, отзывы, статьи и другой контент, который я создаю. С одной только публикации в Фейсбуке на курс может записаться несколько человек.

Контент имеет значение во многих профессиях. У дизайнера это будет портфолио и зарисовки для души, у копирайтера — тексты, у мастера hand made — простенькие уроки мастерства. Имеет смысл найти партнеров — тех, кто работает с вашей же целевой аудиторией, но не является конкурентами.

Рекламу я почти не даю, но месяц назад словила себя на мысли, что рекламироваться надо больше. Когда все время занят — делишься примерами и кейсами, пишешь статьи, то кажется, что окружающие тоже все о тебе знают. Но это не так.

Добавить пару строк при размещении той же полезной статьи или попросить перепосты — на самом деле не так сложно. С тех пор как я начала это делать, от меня никто не отписался, охват публикаций стал гораздо (!) больше, плюс добавляются в друзья и пишут больше сообщений. Все это влияет на продажи.

И меня полностью устраивает дистанционная работа.

Уже три зимы я провожу на Сицилии, плюс регулярно возвращаюсь в Италию в течение года. Мои доходы возросли — дело в том, что трат в отъезде больше, и я пересмотрела свой прайс и нагрузку. Мои стремления и планы связаны с ЕС. И ко многим вопросам я стала относиться философски.

Делай, что должно, и будь, что будет — вот хорошая фраза для предпринимателя.

Я стала еще больше заниматься тем, что мне нравится, то есть обучением, разовым консалтингом. Это в основном «супервизия» психологов и других «помогающих» профессий по их продвижению.

Мне до сих пор нравится работать «руками», поэтому я много пишу, делаю или контролирую рекламные размещения, да и все обучение у меня — это практика. А недавно создала обучающий онлайн-курс по организации дистанционной работы.

А чего ждете от удаленной работы вы?

На самом деле, удаленная работа далеко не всегда решает проблемы, которые с первого взгляда таким образом можно решить.

Обычно люди ожидают больше денег, свободного времени, разнообразия либо профессионального развития. Но удаленная работа — не про это.

И вот почему.

1. Если хочется больше денег и прямо сейчас, и деньги нужны (например) на познание мира и путешествия, то я знаю достаточно людей, которые работают в офисе, чувствуют себя более уверенно, чем среднестатистический фрилансер, берут отпуск по 4 раза в год, а то и больше, и прекрасно осуществляют свою мечту. И зачем им удаленная работа?

2. Больше времени? Не знаю. У меня гибкий график, но я не волшебница. Я не знаю, как работать 4 часа в неделю и не видела никого с таким постоянным графиком. Но чаще всего на «удаленке» действительно можно проводить больше времени с близкими, ведь вы экономите время на дорогу и можете планировать день гибко.

3. В профессиональном развитии тоже не все однозначно. Для меня интереснее вести много проектов — от России до Америки в прямом смысле. И это не о стабильности и карьерном росте. Иногда фрилансеры и вовсе ограничиваются 1−2 постоянными заказчиками и однотипной работой.

4. А вот разнообразить жизнь действительно можно (если не работать постоянно с одним клиентом). Но обратная сторона свободы — ответственность.

И когда есть желание перемен и проверено, что оно осуществляется с помощью удаленной работы, то дальше выстроить все вокруг — дело техники.