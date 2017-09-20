В Мексике произошло мощнейшее землетрясение 1 20.09.2017, 9:21

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Фото: AP

Жители 20-миллионного Мехико вышли на улицы после толчков.

В Мексике во вторник, 19 сентября, произошло сильное землетрясение. В столице страны, Мехико, были зафиксированы подземные толчки, магнитуда которых, по разным данным, составляла от 6,8 до 7,1. Жители 20-миллионного города вышли из своих домов на улицы. Эпицентр землетрясения находился в соседнем с Мехико штате Пуэбла, сообщает dw.com.

По официальным данным МВД, погибли 224 человека (спасатели сообщают о 226 погибших) - как в Мехико, так и в штатах Мехико, Пуэбла и Морелос. В столице страны в результате обрушения школы погибли более 20 детей, 30 детей и восемь взрослых числятся пропавшими. Десятки зданий разрушены и повреждены. Без света остались 3,8 миллиона человек. Президент страны Энрике Пенья Ньето распорядился эвакуировать поврежденные больницы.

Нынешнее землетрясение случилось в 32-ю годовщину со дня другого разрушительного землетрясения - в 1985 году. Тогда в Мехико погибло более 10 тысяч человек.

Около двух недель назад на юге Мексики произошло еще одно землетрясение - магнитудой 8,2. В результате погибло не менее 90 человек. Оно стало сильнейшим подобным бедствием за последние 100 лет.