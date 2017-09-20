закрыть
20 сентября 2017, среда, 10:07
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Тиллерсон поручил изменить правила выдачи визы США иностранцам

  • 20.09.2017, 9:31
Фото: AP

Получить повторную визу станет сложнее.

Глава Госдепартамента Рекс Тиллерсон поручил своему ведомству ужесточить порядок выдачи повторных виз для желающих приехать в США, в частности разработать новые основания для отказа или депортации, сообщает The New York Times (перевод – rbc.ru).

Издание ссылается на телеграмму, которая была разослана госсекретарем в посольства и консульства США по всему миру. В ней говорится, что претендующие на получение повторной визы граждане других стран должны будут в течение трех месяцев пребывания на американской территории соблюдать все заявленные ими при получении разрешения цели поездки. В случае, если за время пребывания они сделают то, о чем не упомянули в заявлении на подачу визы или в интервью с представителем консульства, например, вступят в брак с гражданином или гражданкой США, начнут посещать образовательные учреждения или получат работу, — это будет расцениваться как нарушение американского законодательства.

Согласно действующему законодательству, изменения в заявленных планах считаются нарушением только в течение первого месяца пребывания в США. Как отмечает газета, нарушителям этого правила станет почти невозможно продлить американскую визу или получить разрешение на повторный въезд в страну. В случае, если человек все еще продолжает находиться на территории США после нарушения, у властей будут все основания для его депортации.

«Если кто-то приезжает в США в качестве туриста, влюбляется и выходит замуж или женится в течение 90 дней, а затем подает заявку на получение «зеленой карты», это означает, что заявка будет отклонена, — заверила замдиректора по связям с правительством в американской Ассоциации иммиграционных юристов. — Это существенное изменение политики».

После прихода к власти президента Дональда Трампа США ужесточают свои миграционные правила. Так, в марте глава государства подписал указ, который запрещает гражданам Сирии, Судана, Ирана, Ливии, Сомали и Йемена въезжать в страну, не имея визы или вида на жительство, то есть в качестве беженцев. Срок действия такого запрета власти установили на период в 90 дней.


Мнение

Бойтесь чиновников, дары принимающих
Бойтесь чиновников, дары принимающих Владимир Шанцев
Защищать Лукашенко будет некому
Защищать Лукашенко будет некому Ирина Халип
Власти уже проиграли
Власти уже проиграли Cветлана Калинкина
Колумб был Трамп
Колумб был Трамп Аркадий Бабченко


Интервью

Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются
Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются