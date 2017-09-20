«Люди возмутились – и власти отступили» 20.09.2017, 9:36

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Владельцы агроусадеб одержали свою первую победу.

Вчера Лукашенко вынужден был поддержать предоставление субъектам агроэкотуризма права оказывать дополнительные услуги, в том числе проводить свадьбы, банкеты, юбилеи.

Об этом он заявил 19 сентября, принимая с докладом министра экономики Владимира Зиновского по вопросам совершенствования агроэкотуризма.

О возможном запрете на поведение свадеб и других торжеств в агроусадьбах заговорили в октябре 2016 года. Для оказания таких услуг владельцам усадеб хотели предложить оформлять ИП, что, по мнению многих из них, могло загубить индустрию.

— Это очень важное решение для агроусадеб. Так уж сложилось, что в основном на этом они и зарабатывают. Как выяснилось, заработать на этнотуризме, фольклоре, на агротуризме в классическом виде, как он и задумывался, в Беларуси очень тяжело, — говорит главный редактор портала «Туризм и отдых» Лилия Кобзик.

Лилия Кобзик

По ее словам, в перспективе подобные услуги, возможно, и будут окупаться, но «сейчас ждать никто не хочет». Корпоративные мероприятия приносят быстрый и больший доход, нежели обслуживание двух-трех человек, которым нужно приготовить блюда национальной кухни и развлекательную программу.

Кроме того, говорит эксперт, многие владельцы усадеб приехали в деревню делать бизнес из города, имея достаточно поверхностные знания о сельском быте и культуре.

Собеседница «Завтра твоей страны» объясняет популярность агроусадеб как бизнеса лояльным отношением властей к данной сфере.

— Так сложилось, что в Беларуси этот бизнес имеет не историческую или культурную основу, а скорее экономическую. Люди хотят просто зарабатывать. А у нас бизнес — то придушат, то что-то дадут. А вот к агроусадьбам у властей лояльное отношение, — отмечает Лилия Кобзик. — И то решение о запрете проведения свадеб более похоже на спонтанный наезд. Видимо, хотели ввести все это в некое русло, но не получилось. Люди забили тревогу, стали упрекать власти в том, что она пообещала особые условия и не выполнила обещанное. И власти отступили.

Важным моментом эксперт считает то, что властям агротуризм нравится сам по себе. Эту симпатию можно сравнить с отношением к ІТ-сфере, которая также получила от правительства беспрецедентные для Беларуси условия и льготы.

При этом Лилия Кобзик подчеркивает, что многие владельцы усадеб хотели бы заниматься не только свадьбами.

— Я знаю много таких людей: ответственных, образованных. Они хотят продавать и другой продукт, но зарабатывать все равно нужно. Вот они и зарабатывают на свадьбах, параллельно разрабатывая программы, экскурсии, — говорит эксперт.

Руководитель Белорусского общественного объединения «Отдых в деревне» Валерия Клицунова также считает, что проведение массовых торжеств является для владельцев агроусадеб ключевым источником доходов.

— Это не просто важное решение. Это вопрос жизни или смерти для этого бизнеса. Ведь благодаря проведению торжеств они и зарабатывают основные деньги. Нужно учитывать, где расположены усадьбы: в глубинке, в деревне, где нет никакого потока туристов. И если людей лишить этого дополнительного дохода, то бизнесы закроются сразу, — убеждена собеседница. — Вы видели когда-нибудь сетевой отель или большой ресторан в деревне? Нет, ведь это невозможно.

Валерия Клицунова

По словам Валерии Клицуновой, данного решения люди ждали давно, переживая за вложенные деньги.

— Если посмотреть, то динамика роста количества усадеб из-за этих непонятных инициатив в законодательстве приостановилась. И теперь, если все сложится, как было озвучено, это будет хорошим шагом для развития деревни, — резюмирует собеседница.