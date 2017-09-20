Чего стоит Чиж? 20.09.2017, 9:59

Складывается впечатление, за эти годы с Чижом случилась необратимая трансформация.

Появление Юрия Чижа на приеме по случаю 20-летия хоккейной команды Лукашенко весьма симптоматично, пишет gazetaby.com.

Владелец «Трайпла» долгое время входил в ближний круг правителя Беларуси. Но весной 2016 года Чиж оказался за решеткой по обвинению в уклонении от уплаты налогов. На свободу он вышел спустя полгода, заплатив выкуп.

Казалось бы, на отношениях между Лукашенко и Чижом поставлен крест. Ведь руководитель Беларуси лично назвал сумму ущерба по этому уголовному делу – 11-12 миллионов долларов – и добавил: «Он подозреваемый. Если бы он не побежал в свое время и его не ловили бы на скорости 200 км/ч, наверное, он был бы под подпиской о невыезде или под домашним арестом и ходил бы к следователям на допрос. Но он сам захотел этой участи…»

Однако, опальный олигарх пытается вернуться в команду правителя. Прием во Дворце Независимости – это уже третий случай, когда Лукашенко и Чиж оказывались в одной компании, утверждает источник портала. Также он советует обратить внимание на то, что с недавних пор сеть «Простор» (входит в группу «Трайпл») является одним из спонсоров хоккейного «Динамо».

Любопытно тут следующее. Чиж давно создал себе репутацию успешного предпринимателя, который сделал себя сам. Еще в 2003-м он рассказывал «Прессболу», как начал бизнес: «Зарегистрировал торговую фирму «Трайпл». Арендовал комнатку в районе кинотеатра «Мир». Назначил себя директором, бухгалтера взял. Первый опыт был успешным — заработал полторы тысячи долларов на перепродаже машины водки. Стартовый капитал сколотил, затем начали брестские ковры продавать в Россию. И так пошло-поехало…»

В общем, капитал Чиж сколотил еще до судьбоносной во всех смыслах встречи с Лукашенко. А потом уже начал использовать положение придворного бизнесмена.

Но, складывается впечатление, за эти годы с Чижом случилась необратимая трансформация. Зачем после всего случившегося ему вновь рваться в команду Лукашенко? Некогда талантливый коммерсант уже не может (или не хочет) зарабатывать деньги сам, как делал это на заре своей предпринимательской карьеры?

Если это так, то финал Чижа выглядит печальным независимо от того, пригреет его Лукашенко опять или оттолкнет – в любом случае, похоже, что человек, который в 1992 году уходил с госпредприятия в бизнес ради свободы и самостоятельности, описал полный круг и теперь возвращается в полную зависимость, сам рвется в «золотую клетку». Или он все-таки по-прежнему чего-то стоит и без подачек сверху?