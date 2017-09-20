На МКАД сгорел автомобиль 2 20.09.2017, 10:12

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ДТП произошло утром возле съезда на улицу Кижеватова.

Сегодня около 8:20 на внутреннем кольце МКАД недалеко от съезда на улицу Кижеватова произошла авария.

По предварительной информации, столкнулись автомобили Peugeot и Audi, причем последний после столкновения загорелся.

Видео на форуме onliner.by опубликовал пользователь с ником Chernook.

Очевидцами пожара стали многие минчане.

— Peugeot «догнал» Mercedes, а тот в результате загорелся, — рассказал пользователь форума с ником AID^. — Горит в средней полосе. Пострадавших, судя по всему, нет. Люди стоят на обочине, да и машины повреждены не сильно.

На месте работают сотрудники МЧС, движение на этом участке кольцевой затруднено.

Что говорит МЧС

Официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко подтвердила факт ДТП и последовавшего затем пожара.

— Сообщение о происшествии поступило дежурному в 8:19. Пожарные расчеты прибыли на место в 8:31, а к 8:38 пожар был ликвидирован. Автомобиль поврежден огнем полностью, — рассказали в МЧС.

Информации о пострадавших не поступало.

По уточненной информации столкнулись Audi A6 1996 года выпуска и Peugeot 406 1991 года выпуска.

— ДТП случилось на 20-м км внутреннего кольца МКАД. В результате столкновения, произошло загорание Audi. Пострадавших нет, — добавила Ольга Мельченко.