Два стартапа из Беларуси прошли отбор в «лучший акселератор Европы» 20.09.2017, 10:22

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Разработками белорусских программистов заинтересовались в Эстонии.

Белорусские стартапы Smartsub и iDiscount успешно прошли отбор и попали в девятый набор стартапов эстонского акселератора StartupWiseGuys. Трехмесячная программа обучения пройдет в Риге.

Smartsub занимается разработкой электронного ассистента для автоматизации запуска и ведения рекламы в Google Ads, а iDiscount создает сервис электронных скидочных карт для магазинов. Оба стартапа примут участие в трехмесячной программе акселерации в новом коворкинге Tekimus в Риге. Кроме этого, каждый проект получит €20 тысяч на развитие — взамен за 8 процентов доли в компании, пишет Dev.by.

«Стартап появился в ноябре прошлого года на хакатоне Garage48 в Гродно. Почти каждый вечер мы с командой совместно работали по Skype, и у нас наконец появится возможность погрузиться в проект на три месяца плотной командной работы», — расскахывает CEO Smartsub Денис Лазаренков.

StartupWiseGuys называет себя лучшим европейским акселератором для b2b-стартапов. В финал последнего отбора прошли 10 команд, а количество поданных заявок на этот раз достигло 400.

Директор по маркетингу StartupWiseGuys Зане Бояре отмечает, что стартапы из Восточной Европы традиционно отличаются «потрясающими техническими талантами», но им зачастую недостает навыков ведения бизнеса в сравнении с коллегами из Западной Европы.