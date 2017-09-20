В России отнимают банк у друга Лукашенко 5 20.09.2017, 10:31

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Михаил Гуцериев

Фото: Коммерсант

«Бинбанк» Михаила Гуцериева попал под «санацию».

Владелец Бинбанка обратился к Центробанку России с просьбой рассмотреть возможность санации через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), сообщает пресс-служба российского регулятора. В ЦБ пообещали в ближайшее время принять решение о финансовом оздоровлении Бинбанка, 12-го в стране по размеру активов и 7-е место по объему средств физических лиц.

По информации РБК, акционеры банка, российский олигарх Михаил Гуцериев и члены его семьи, до последнего времени пытались договориться с ЦБ и исправить ситуацию с продажей активов.

О том, что Центробанк может в ближайшее время ввести временную администрацию в Бинбанк и передать его в свой Фонд консолидации банковского сектора, со ссылкой на источники сообщали и «Ведомостям». Вместе с Бинбанком в Фонд консолидации могут отойти санируемый совладельцем банка Микаилом Шишхановым «Рост банк» и «Бинбанк диджитал», уточняют собеседники «Ведомостей».

Это как минимум третий громкий случай за последнее время, когда под контроль государства отходят крупные активы банковского сектора. Сперва эксперты и участники рынка, а затем и обыкновенные российские вкладчики начали серьезно волноваться нынешним летом, после отзыва лицензии у банка «Югра», входившего в топ-30 по объему активов. При всех проблемах банка жесткие действия регулятора многие сочли избыточными, появились разговоры о тренде на национализацию.

В начале августа курирующий надзор первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин сказал в интервью ТАСС, что регулятор не ожидает в будущем серьезных негативных событий в банковском секторе, в том числе — отзыва лицензий у крупных банков.

Однако в конце августа Центробанк объявил о санации крупнейшего частного банка России «Открытие»: в банке введена временная администрация для обследования финансового положения. Меры по предупреждению банкротства будет реализовывать недавно созданный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора. Возглавит «Открытие» экс-глава ВТБ 24 Михаил Задорнов.

Российские эксперты отмечают, что главная «изюминка» санации в том, что деньги будут выделяться в виде инвестиций в капитал «Открытия» из только что созданного Фонда консолидации банковского сектора. По задумке властей, после «лечения» проблемного банка Фонд будет выходить из его капитала, продавая свою долю частным банкам. Эксперты видят риски в том, что банки не будут спешить выздоравливать, оставаясь под госкрылом. С другой стороны, в условиях санкций в отношении России непростым будет и поиск покупателя на такие банки.

Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина объяснила, почему банк «Открытие» санировали, а у «Югры» отозвали лицензию. По ее словам, отзыв лицензии стал закономерным итогом действий собственников «Югры», а сам банк не был системно значимым. Госпожа Набиулина подчеркнула, что «Открытие» является одним из крупнейших банков и способен «вылечиться и развиваться».

«Этот кейс один из крайне неприятных в череде отзывов из-за безответственного поведения собственников (основными реальными собственниками «Югры» называют выходцев из Беларуси Алексея и Юрия Хотиных — ред.), которые создали карманный банк для финансирования, прежде всего, своих проектов, но при этом активно, в случае «Югры» — крайне агрессивно — обходили и ограничения регулятора, привлекая средства вкладчиков», — сообщила Набиуллина.

Как напоминает в своей статье на РБК Андрей Мовчан, из более чем 3000 зарегистрированных банков в России утратили лицензию около 2600, функционируют сегодня всего лишь 532, среди последних немало банков, которые, как Банк Москвы или Глобэкс, пережили смерть и были воскрешены к жизни ЦБ. «Доля государства в активах банковской системы после спасения «Открытия» и еще до возможных будущих спасений составляет почти 70%».

Одной из причин проблем многих банков, в том числе крупных, Мовчан называет действия государства в лице ЦБ. «Главной проблемой стала организация бессмысленного и избыточного регулирования банковской сферы. […] Ежедневная многокилограммовая отчетность, специальные проверки, драконовские ограничения на операции уютно сочетались с удивительной слепотой контролеров и проверяющих. Ходили слухи, что это была не только слепота, а даже и действенная помощь в сокрытии убытков и искусственном надувании капитала», — пишет эксперт.

Михаил Гуцериев известен своими активами и в Беларуси, в том числе, инвестициями в ИТ-проекты и «Славкалий».

В конце августа Гуцериев рассказывал Лукашенко про ход строительства нового производства калийных удобрений. «В этом году объем инвестиций — $ 164 млн. Из них $ 123 млн — это наша часть, $ 41 млн — китайский кредит. На следующий год мы даем $ 60 млн. Китай дает $ 340 млн», — заявил Михаил Гуцериев.