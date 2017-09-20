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Минск собирает «cахарный компромат» на российский Минсельхоз

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  • 20.09.2017, 10:40
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Минск и Москва стоят на пороге новой «продуктовой войны».

Заявления Минсельхозпрода РФ грозят обернуться новой торговой войной ближайших союзников, предупреждают белорусские госпропагандисты. «Обострение во взаимной торговле» прочит «Сельская газета», входящая в холдинг, принадлежащий администрации президента Беларуси. Их причиной издание называет «странные заявления российских ВИП-менеджеров», пишет ng.ru.

 Речь в частности, идет о заявлениях главы Минсельхоза РФ Александра Ткачева, который «обвинил Беларусь и Казахстан в недобросовестной игре на сахарном рынке». Газета приводит мнение министра, утверждавшего, что сахар, поставляемый из этих стран, «оказывает серьезное давление на внутренние цены». По его словам, Минэкономразвития планирует обратиться в Евразийскую экономическую комиссию. 

Россия предложит Евразийской экономической комиссии  запретить Беларуси и Казахстану импортировать сахар-сырец из третьих стран и вместо этого обязать их покупать сахар в России. В перспективе российскому аграрному ведомству хотелось бы, чтобы этот продукт и вовсе был изъят из режима свободной торговли.

Печатный орган администрации Лукашенко выражает надежду, что ЕЭК такое предложение не поддержит, и весь свой праведный гнев обрушивает на Минсельхоз России, которому «неймется» и руками которого союзница «грудью встала на защиту своего производителя». По мнению автора гневной публикации, белорусский сахар и качественнее, и дешевле («сказывается модернизация отечественных заводов»), но в Россию его поставляется так мало, что ничего обрушить он не может. «Ежегодное потребление в РФ – 5,5 миллиона. И что, наши 300 тыс. тонн, этакая капля в громадном сладком море, можно рассматривать как дестабилизирующий, скажем так, фактор», – цитирует издание первого заместителя председателя концерна «Белгоспищепром» Игоря Шустова.

По мнению газеты, причина на самом деле в том, что сами российские производители вырастили «небывалый урожай свеклы», произвели из нее слишком много сахара и сами обрушили рынок, а теперь пытаются «найти крайних». Что касается обвинения в поставках сахара, произведенного из тростника, то они беспочвенны, утверждают в Минске. «Видно, подзабыл главный аграрный топ-менеджер, что Беларуси, как, впрочем, и России, нужно платить пошлину на сахар, изготовленный из импортного сырца и следующий в любое государство Евразийского экономического союза (ЕАЭС)», – дискутирует с Александром Ткачевым газета. «В Россию идет исключительно натуральный и качественный продукт из сахарной свеклы», – цитирует газета директора Ассоциации «Белсахар» Федора Старостенко. Продукт из тростника экспортируется за пределы ЕАЭС. Закупать сахар-сырец белорусские производители вынуждены потому, что им необходимо загружать заводы в межсезонье, когда они не перерабатывают свеклу.

Напомним, что «сахарная война» уже была в истории Беларуси и России в 2005–2007 годах.

Причины для них были те же, что называются и сейчас – поставки не свекловичного, а тростникового сахара. Тогда проявлением «войны» стали арест вагонов с белорусской продукцией и проверка сахара на предмет происхождения на границе. Тогда «война» закончилась унификацией условий ввоза в Беларусь и Россию сахара-сырца и самоограничением поставок со стороны Беларуси. Например, объем 2006 года в 370 тыс. т был снижен в 2007-м почти наполовину. Сейчас, по данным концерна «Белгоспищепром», из Беларуси в Россию экспортируется 230 тыс. тонн сахара в год.

Официальные лица Беларуси пока не делали никаких заявлений, ведь Россия пока ограничивается только угрозами. В то же время, как показывает белорусская практика, предупреждение президентской газеты можно расценивать как намерение Минска стоять на своем до последнего.

В Минске также полагают, что история с сахаром может получить такое же развитие, как история с молоком. Напомним, что Александр Лукашенко лично поручил возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта «за дискредитацию» белорусской молочной продукции и обвинил его в лоббировании личных интересов при ограничении поставок. «Личный» след имеется и в сахарном деле. Белорусские эксперты напоминают, что не так давно в самой России СМИ писали о сахарном бизнесе семьи Ткачева. Представители официального Минска пока молчат, но можно не сомневаться, что они контролируют ситуацию и вооружаются аргументами на случай «сахарной войны».

Есть некоторая надежда, что войны все-таки не будет. Вчера замглавы Федеральной антимонопольной службы РФ Андрей Цыганов заявил, что их ведомство выступает против ограничения ввоза сахара из Беларуси и Казахстана. Правда, признал, что вопрос пока обсуждается и решение не принято.

Местные эксперты, впрочем, очередным назревающим конфликтом не удивлены, поскольку отношения Беларуси и России в принципе потенциально конфликтогенны. В первую очередь из-за того, что в основе якобы экономического союза на самом деле лежат геополитические интересы России.


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