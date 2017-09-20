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Актер Морган Фримен призвал США к лидерству в борьбе с Путиным

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  • 20.09.2017, 10:53
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Морган Фриман
Фото: REX/Shutterstock

Американцы должны во имя будущих поколений защитить мир от диктатора из Кремля.

Американский актер и кинорежиссер Морган Фримен снялся в видеоролике с названием «Война» под авторством «Американского некоммерческого и беспартийного Комитета по расследованию России», созданного 19 сентября, сообщает liga.net.

«На нас напали. Идет война», - говорит Фримен в начале видео.

В сюжете он обвиняет Россию в кибератаках на демократические государства, а также в распространении пропаганды.

Фриман предлагает зрителям представить себе сценарий фильма, в котором агент советской спецслужбы КГБ с целью отомстить за распад своей родины решил стать президентом.

«Воспользовавшись хаосом, он пробирается через ряды постсоветской России и становится президентом», - рассказывает актер на фоне архивных кадров противостояния толпы людей и отрядов ОМОНа в постсоветской России.

После этого на видео появляется президент РФ Владимир Путин, которого Фримен называет «заклятым врагом» США. В сюжете сказано, что Москва хочет отомстить Вашингтону за развал СССР.

По словам актера, граждане США должны принудить своего лидера Дональда Трампа поговорить с Путиным «напрямую и честно».

«Свободный мир нуждается в нашем лидерстве. На протяжении 241 года наша демократия была образцовым примером для всего мира. Мы обязаны тем гражданам, которые боролись и умирали, чтобы защитить эту великую нацию и спасти демократию. Мы обязаны перед будущим поколением бороться до конца», - резюмировал он.

В конце ролика Фримен призывает президента США выступить с обращением к американцам, в котором необходимо «рассказать правду» о «российском вмешательстве» в выборы 2016 года.


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