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В Минске появился «зеленый» стоп-хам

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  • 20.09.2017, 11:28
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Активисты провели рейд по парковке на улице Киселева в Минске.

На плотно заставленной автомобилями улице трудно разъехаться легковым автомобилям, не говоря уже об общественном транспорте. Когда автомобилям не хватает места на асфальте, они заезжают на тротуары и пешеходные дорожки, пишет abw.by.

Активисты "Зеленой сети" фиксировали на фото нарушения и оставляли на стекле уведомления. Водители реагировали на это по-разному.

«Мы заранее инструктируем волонтеров, что в конфликты вступать не нужно. Нужно объяснить человеку, что он неправильно оставил машину, а не реагировать на его агрессию, - говорит ивент-менеджер “Зеленой сети” Ксения Цыганок. – Ведь смысл акции – убрать отсюда неправильно запаркованные автомобили. Мы реалистично смотрим на мир, и понимаем, что это вряд ли произойдет, потому что здесь каждый день сюда приезжают разные люди. Но по опыту БАЭС неправильно паркуются чаще всего одни и те же водители, потому что их  нет никакого наказывает. Мы – не ГАИ и не наказываем непосредственно штрафами или эвакуациями, у нас в принципе нет цели наказать. Просто нужно дать водителю понять, что это место нежелательно для стоянки  – он мешает остальным горожанам, которые знают свои права. Мы занимаемся общественным порицанием и хотим, чтобы люди тоже проявляли гражданскую активность не только здесь, на Киселева, но и у себя во дворе. Чтобы они взяли наши или напечатали свои листовки и оставляли их своим нерадивым соседям по двору. И не только во время «Недели мобильности», но и вообще всегда».

Экоактивисты хотят подсчитать, сколько в течение недели на Киселе прошло нарушений, в том числе повторных, чтобы понять, может ли информирование повлиять на недобросовестных водителей, пишет greenbelarus.info. Об итогах работы за неделю "Зеленая сеть" обещала отчитаться в конце рабочей недели.


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