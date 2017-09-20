Видеохит: Роботов научили играть на музыкальных инструментах 2 20.09.2017, 11:47

Новозеландский музыкант провел смелый эксперимент.

Новозеландский музыкант Найджел Стэнфорд (Nigel Stanford) научил промышленных роботов играть на бас-гитаре, барабанах и других инструментах, пишет nplus1.ru.

Для этого он специальным образом запрограммировал несколько промышленных манипуляторов Kuka. Музыкант записал целый альбом, большую часть музыки на котором исполнили роботы, а на одну из песен снял клип, демонстрирующий их игру. Альбом, а также видео о его создании доступны на сайте музыканта.

Ученые давно пытаются научить компьютерные системы не только помогать людям в промышленности, но и выполнять творческие задачи. Как правило, такие разработки касаются программной, а не аппаратной реализации: например, недавно нейросеть научили создавать новые произведения искусства. Гораздо реже инженеры разрабатывают роботов для таких задач.

Музыкант из Новой Зеландии решил заняться именно физическим воплощением таких систем. Он получил от немецкой компании KUKA три робота-манипулятора, изначально предназначенных для выполнения промышленных задач, например автоматизированной сварки на автомобильных заводах. Затем с помощью программы Autodesk Maya и специального плагина, разработанного для таких роботов, он смоделировал необходимые движения для игры на каждом инструменте.

Музыканту пришлось долго совершенствовать движения роботов, чтобы они научились соблюдать баланс между достаточной силой звукоизвлечения и необходимостью не повредить инструмент. По словам Стэнфорда, труднее всего оказалось запрограммировать движения для игры на бас-гитаре и управления микшерным пультом. В результате музыкант смог записать целый альбом и клип с роботами в качестве гитариста, пианиста и барабанщика.

В начале сентября в Пизе состоялся концерт филармонического оркестра Лукки, в котором в роли дирижера выступал двурукий робот YuMi. Для того чтобы это стало возможным, дирижер оркестра научил робота, показав ему правильные движения руками. Интересно, что одну из партий в композиции под управлением робота исполнил тенор Андреа Бочелли.