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Павел Сыроежкин: Это реально уже не оруэлловские «1984», а белорусские «2017»

  • 20.09.2017, 11:57
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Известный шоумен рассказал, почему Беларусь все больше напоминает антиутопию.

Павел Сыроежкин рассказал в «Фейсбуке», как его старшего сына — ученика выпускного класса одной из столичных гимназий — на днях с ребятами из параллели сняли с учёбы и повезли на «профтестирование» в Академию МВД.

По словам Павла Сыроежкина, сделали это, не предупреждая родителей, по той же схеме, как ранее гоняли на репетиции парада и президентский хоккей.

«И если на последние мероприятия я выдал сыну индульгенцию тотального игнорирования этого мракобесия (с какого перепугу мой ребенок должен в ущерб учебе и знаниям присутствовать на этом «ну вы же всё сами понимаете»?), то сейчас родители нашего класса решили не спускать этот произвол на тормозах и получить внятный ответ на вопрос, почему вместо подготовки к вступительным экзаменам парни (это что еще за сегрегация такая по гендерному признаку?) должны ехать в эту «полицейскую академию»? Выдвигались версии даже принудительной дактилоскопии у несовершеннолетних. Но эта гипотеза, к счастью, подтверждения не получила.

Как оказалось, «это мероприятие и было напрямую связано с их поступлением». Мальчишек там агитировали поступать в эту академию, рассказывали, какие «уважаемые члены общества воспитываются в ее стенах». Я как человек лично наблюдавший, как эти «уважаемые члены общества» крутят в бараний рог 80-летних стариков и беременных женщин 25 марта, в корне не согласен с данной трактовкой», — пишет известный спортсмен и телеведущий.

Говорили выпускникам и о том, как сложно поступить в милицейскую академию: «Увидев же, что вся эта «сложность» сводится к банальному получению справки о здоровье, друзья-гимназисты откровенно рассмеялись такой «трудности и избранности зачисления». Сколько там, 160 баллов, если не ошибаюсь? Если что, это примерно «тройка с минусом» в среднем по аттестату, для тех, кто ещё пятибалльную систему застал. Да уж, видать большего от наших потенциальных блюстителей порядка государство у нас и не требует, выходит».

Павел Сыроежкин задается вопросом:

— Почему выпускников гимназии с математическим уклоном и иностранными языками повезли не в Парк высоких технологий? Не в Иняз? Ок, даже пусть бы в оперативно-аналитический центр при президенте отвезли бы — все было бы лучше, чем в эту «ментовку», да ещё и втихаря!

Ответ, по мнению папы выпускника, лежит на поверхности.

— Власть не особо заинтересована в думающих и критически мыслящих молодых специалистах, задающих «неудобные вопросы». То ли дело выпускник Академии МВД! Вот это «наш человек» — идеологически обработан, благонадежен и за пенсию в 45 лет и льготный кредит на жильё готов и дальше крутить женщин и стариков следующей весной. Увы, это реально уже не оруэловские «1984», а белорусские «2017».

Хорошая попытка, академия, но мой сын в эти «уважаемые граждане» точно не подастся, — заключил известный белорус.


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