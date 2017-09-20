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Трамп намерен загнать Россию в «медвежий угол»

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  • 20.09.2017, 12:26
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ДОНАЛЬД ТРАМП
ФОТО: REUTERS

Президент США готовит настоящую революцию в ООН.

Деятельный Дональд Трамп взялся за реформу Организации объединенных наций (ООН). Ее обсудили на специально созванном в Нью-Йорке совещании 18 сентября, накануне 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Декларацию США о реформе уже подписали 142 страны из 193, входящих в ООН. Еще вчера их было 128, пишет сайт svpressa.ru.

Помимо США, среди подписантов четыре страны большой «семерки»: Великобритания, Германия, Япония и Канада. То есть две державы, потерпевшие поражение в ходе Второй мировой войны. Главный победитель, прекративший мировую бойню, — Россия оказалась в стороне. Таким образом, реформа Трампа явно претендует на пересмотр итогов глобального противостояния середины XX века, после чего и была создана ООН.

Отвечая на вопрос прессы, о том, какой сигнал он собирается послать миру, Трамп переиначил свой предвыборный слоган. «Думаю, сигнал такой: „Сделаем Объединенные Нации великими“. Не „снова“, а просто сделаем Объединенные Нации великими. Такой огромный потенциал. Думаю, мы сможем это сделать», — сказал президент США.

Пока преобразования, о которых ведут речь реформаторы, не выглядят слишком радикально. Страны обязались «укреплять систему подотчетности ооновской системы путем повышения транспарентности и усиления контроля», а также «в укреплении функций организации в области планирования и бюджета для достижения большей прозрачности и возможного прогнозирования требуемых ресурсов».

Также, в надежде повысить эффективность ООН, будет «сокращено дублирование мандатов, в том числе среди основных органов ООН». Остальные пункты — еще более общие слова и благие пожелания. О реформе механизмов принятия решений ООН — ни слова. Возглавить реформу предложено генсеку организации Антониу Гутерришу.

Россия сознательно отодвинута от процесса. Владимира Путина на совещание по реформе не пригласили. Не собирается он участвовать и в сессии Генассамблеи. Но даже Сергей Лавров, который возглавляет нашу делегацию там, совещаться с Трампом о реформе отказался, сославшись на то, что инициатива только одной страны к Генассамблее отношения не имеет.


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