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У кого есть деньги на Tesla в Беларуси?

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  • 20.09.2017, 12:33
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Цены на электрокар в нашей стране начинаются от €60 тысяч.

Устав смотреть на то, как в других странах развиваются чистые технологии, минский «тесловод» в октябре прошлого года стал продавать электромобили Tesla у нас, став оператором монобренда на рынке Беларуси. Поначалу затея казалась эфемерной и больше походила на амбициозное желание продвигать электротранспорт на просторах Синеокой. Но за год полукоммерческий проект не дал слабину, напротив, превысив заявленную планку «хотя бы 1 электромобиль в месяц». О цифрах, планах на будущее, личных взглядах на прототип белорусского электрокара и в целом про развитие электротранспорта в нашей стране мы расспросили Артура Туманова, который вырос от обычного «тесловода» до оператора американского бренда, пишет сайт av.by.

Около 20 машин за год, ажиотаж в августе, возврат 17% таможенной пошлины

Цифры продаж говорят о результатах лучше всего: где-то за год было продано около 20 электрокаров Tesla (Model S и Model Х средней стоимостью 130-140 тысяч евро), 70% которых пришлось на россиян, что связано как с банальным преимуществом соседнего государства в численности населения, так и общим уровнем доходов. «Можно сказать, что в России Tesla в моде: москвичи подустали от машин вроде Bentley или Rolls-Royce, им хочется чего-то новенького, чтобы выделиться на фоне других. Только за прошедший август продали 7 машин (5 из них купили россияне), ажиотаж был связан с тем, что подходил к концу период льготной таможенной ставки (прим. с 1 сентября при ввозе в Беларусь электромобилей юрлица будут снова платить таможенную пошлину в размере 17%). Так что каждый, кто хотел купить Tesla и раздумывал, поторопился. Естественно, теперь продажи упадут», — рассказывает Артур Туманов. По его словам, в этом году «Теслой» в Беларуси не обзавелся ни один артист или программист — это были исключительно бизнесмены. 

Компания «тесловода», как правило, работает под заказ. Но на парковке возле офиса рядом с МКАД в районе деревни Большое Стиклево можно увидеть несколько машин, которые тоже можно купить. Среди них Model S P85D 2015 года с пробегом 5 тысяч км и в максимальной комплектации. Ее стоимость — 97 тысяч евро с НДС. Точно такая же модель с пробегом в 60 тысяч км обойдется в 80 тысяч евро. За новенький кроссовер Model X 75D попросят 115 тысяч евро, а топовая Model X P90D 2016 года с пробегом 15 тысяч км оценивается в 160 тысяч евро. Правда, этот электрокар в основном используется для тест-драйвов и на нем передвигается сам Артур.

А вот самую мощную версию американского электрокара — Tesla Model S P100D, которую накануне отмены нулевой пошлины протестировал Лукашенко, можно привезти к нам за 200 тысяч евро (до 1 сентября она обошлась бы в 170 тысяч). В режиме Ludicrous (прим. чудо-предохранитель, который позволяет поднять допустимый ток в моторе с 1300 до 1500 ампер) эта «эска» способна разогнаться до 97 км/ч за 2,5 с, а первую «сотню» машина разменивает всего за 2,7 с. «Интересный момент: 31 августа Лукашенко тестирует мощную Tesla, а 1 сентября возвращается пошлина. Как говорится, успел», — улыбается наш собеседник.

До конца года в Беларуси откроется до 10-15 станций быстрой подзарядки электрокаров

Увы, в обозримом будущем зарубежный бренд не планирует развивать в Беларуси как зарядные станции Supercharger, так и сервисные центры, в то время как Россия, Украина, Польша и стран Балтии попали в список зарубежной компании на 2018 год. Но Артур не сдается и настроен вести переговоры, чтобы убедить ее прийти и в Беларусь. «Не так быстро, как хотелось бы, но у нас развивается зарядная инфраструктура. В частности, над сетью зарядных станций уже активно работает "Белоруснефть". В этом году 2 станции открылись в Гомеле и по одной в деревне Брузги и Орше. Обещают, что они появятся также во всех областных центрах, а до конца года запустят 10-15 станций быстрой подзарядки по всей Беларуси: там Tesla подзарядится от 0 до 100% за 1,5-2 часа, а у Nissan Leaf время зарядки сократится до получаса. Кроме того, на сегодняшний день есть один сервисный центр в Минске, который занимается обслуживанием автомобилей Tesla, а больше пока и не надо, учитывая, что во всей Беларуси насчитывается около 2 десятков Tesla, да и ломаться там нечему», — уверен минский «тесловод».

Возле офиса припаркован также электрокар гомельчанина, который заправляется с помощью ускоренной зарядной станции — если от красной трехфазной розетки время зарядки занимает 7-8 часов, то в данном случае — 3-4 часа. Обычно в Европе их можно увидеть на парковках возле супермаркетов. В Минске они стали появляться возле некоторых банковских заведений. Стоимость такой компактной станции — от 500 евро (для бытового использования) или от 1000 евро (общественная).

Tesla заступает на рынок массовых автомобилей. Есть ли шанс у электрического Geely?

Недавно компания Tesla представила новую модель — самую доступную в линейке производителя. Model 3 получила батарею, обеспечивающую 350 км автономного хода. Разгон до 100 км/ч составляет 5,6 секунды. Такой автомобиль будет продаваться за $35 тысяч. Версия Long Range благодаря более емкой батарее сможет на одном заряде проехать до 500 км, а разгон составит 5,1 секунды. За более продвинутую модификацию придется заплатить $44 тысячи.

Планируется, что в широкую продажу Tesla Model 3 поступит через год, а пока компания сделала маркетинговый ход, раздав партию из 30 машин своим сотрудникам без права продажи. «Говорят, что до конца квартала где-то 1,5 тысячи электрокаров передадут потенциальным покупателям в Калифорнии, но сотрудники Tesla в Германии ждут Model 3 не раньше, чем через год. Когда ее можно будет привезти к нам? Думаю, тут ситуация, схожая, как и с новым "айфоном": в ближайший год ее можно будет купить только по каким-то спекулятивным ценам. Можно даже посчитать, во сколько она могла бы обойтись белорусу. Официально Model 3 оценивается в 35 тысяч долларов, но это базовая версия, которая пока не выпускается. Плюс стоит учесть 17% пошлины и 20% НДС, и тогда в Минске ее можно купить дороже, чем годовалую Model S в базовом исполнении — гипотетически это 60-70 тысяч евро», — отмечает наш собеседник.

«Идея создания первого белорусского электрокара — это хорошо, но я волнуюсь за ее реализацию»

Нельзя обойти стороной и недавно представленный прототип белорусского электрокара на базе Geely, работу над электрической начинкой которого вели специалисты Объединенного института машиностроения. Пока это опытный образец, на котором планируют отработать технологические и конструкторские решения, чтобы затем изготовить разные по мощности и назначению электрокары. «Сама идея — это хорошо и правильно, но я волнуюсь за ее реализацию. Даже Лукашенко беспокоится, что батарея (прим. ее вес — 150-160 кг) прикручена прямо к полу багажника, что делали в том же Nissan Leaf лет десять назад. То есть идея белорусской разработки уже не передовая, хотя тут сыграет значение фактор цены», — полагает Артур.

Плюс ко всему подобный автомобиль планируют начать выпускать серийно на заводе под Борисовом через несколько лет, а он уже не обладает выдающимися характеристиками: максимальный запас хода — 150 км, до первой сотни электрический Geely разгоняется за 9,5 с, а максимальная скорость — 110 км/ч. «То есть это показатели на уровне японских электромобилей семилетней давности. Боюсь, белорус скорее купит подержанного "японца" с электрической установкой, чем новый белорусский электрокар, если, конечно, не будет никаких заградительных пошлин. Да и тот же Geely в Китае выпускает собственные электрокары: непонятно, почему нельзя было взять у них готовое решение и как-то пытаться его модернизировать? Получается, словно мы изобретаем велосипед заново или пытаемся догнать бегуна, который лидирует с большим отрывом», — задается вопросом и рассуждает минский «тесловод».

Кроме того, стоимость самого электромобиля пока высокая: только батарея российского производства стоит около $17 000. А по какой цене он был бы интересен и востребован среди белорусов? «За 10 тысяч долларов. Или 15 тысяч, но при условии, если государство предоставит для владельцев льготы, будь то зачет по налогам или бесплатная парковка», — считает Артур. Например, в тех же США государство стимулирует рост числа электрокаров, создавая для их владельцев льготы, которые заключаются далеко не только в бесплатных станциях экспресс-зарядки: при покупке электромобиля у дилера оно возвращает 30% налога. Хорошее подспорье для того, чтобы отказаться от машины с обычным ДВС.

Но адекватной цены и наличия льгот недостаточно, чтобы удержать интерес белорусов к отечественному электрокару: разработка автомобиля должна идти бок о бок с развитием зарядной инфраструктуры. И пусть он не будет блистать разгоном и дальностью хода, но, учитывая строительство АЭС и большое внимание нашего правительства к электроэнергии, его перспективы кажутся более-менее отчетливыми. «Электромобиль — прекрасный инструмент для сглаживания колебаний потребления электроэнергии ночью и днем. Поэтому строительство АЭС — это важнейший фактор, который повлиял на создание белорусского электрокара», — подытожил Артур Туманов.

Как видим, очертания рынка электромобилей пусть неторопливо, но уже отчетливо прорисовываются в нашей реальности. И Лукашенко поручил развивать эту отрасль, и постепенно общество привыкает к тому, что электрокары — это неизбежное будущее, которое наступит не завтра, но оно уже рядом. Даже новинки нынешнего автосалона во Франкфурте переполнены футуристичными проектами, среди которых немало электромашин, а значит, чистые технологии окажутся в тренде в ближайшие десятилетия.

И пусть правительство Беларуси слегка всколыхнуло волну интереса к подобному транспорту, но пока ввиду возврата пошлины Артур не строит слишком оптимистичные прогнозы: раскупятся имеющиеся в наличии электрокары, и наступит затишье до очередного обнуления ставки, в противном случае — продажи восстановятся в меньших масштабах. Но хочется верить, что увеличение количества как Tesla, так и в целом электротранспорта в Беларуси — вопрос временный.


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