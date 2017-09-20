Учительница: Нас заставляют внезапно приходить к ученикам и делать фотоотчеты 26 20.09.2017, 12:36

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Эксперименты властей над работниками образования дошли до абсурда.

В начале школьного сезона зампредседателя концерна «Беллегпром» Александр Яковчиц заявил в интервью агентству «Минск-Новости»: «Концерн «Беллегпром» готов разработать и пошить для учителей школ и гимназий единую форму, если на это согласятся сами преподаватели и администрации учебных заведений». Это заявление вызвало бурю негодования у общественности и у самих учителей.

Учительница одной из минских школ поделилась с «Белорусским документационным центром» отношением учителей к этой инициативе властей, а также к другим новшествам белорусского образования. Естественно, как и все учителя Беларуси, поделилась, опасаясь потерять работу — только на правах анонимности.

«Беллегпром предлагает делать единую форму для учителей — эта новость повергла нас (учителей) в шок! Со всей ответственностью могу сказать, что нас уже давно за людей не считают. В этом есть и наша вина — молчание и безоговорочное подчинение. Конечно же, есть бунтари-одиночки, но «система» расправляется с ними в одно мгновение. При этом устрашая и вынуждая других молчать.

У нас дети, распределение, работа по направлению… — все боятся лишиться работы или получить «волчий билет» и выплатить огромный штраф (неустойку) при этом. Нас заставляют ходить по квартирам наших учеников, чем ставят и нас, и родителей, и детей в неудобное положение.

Раньше можно было договориться с родителями и детьми, что я, мол, была у них, и все хорошо. По детям же видно, в каких условиях они живут: если ребенок опрятный, с нормальным поведением, родители приходят на собрания или контактируют со мной, интересуются учебой ребенка... Зачем людей ставить в неудобное положение своей никому не нужной инспекцией?

Безусловно, если у меня что-либо вызывало тревогу, я посещала ученика дома, но только после предварительного звонка. Сейчас нам рекомендуют приходить без договоренности с родителями, внезапно. Плюс ко всему, я должна делать снимки-подтверждения моего посещения. Хорошо, что еще не дошло до того, что я должна фотографировать холодильник, шкаф, личные вещи... Это унизительно и для меня, и для ученика, и его родных.

Расширили критерии для постановления семей в СОП — за маленькие зарплаты или долги по коммунальным платежам семья может попасть в эту категорию. Данные передают в школу. Теперь нас хотят нарядить в одинаковую форму. Как обслуживающий персонал (при всем уважении).

Или мы в Северной Корее живем? Почему никто не задумывается, что все мы разные: кому-то подходит одно, кому-то другое, у каждого свое строение тела, свои особенности, свой вкус и свои предпочтения, в конце концов! «Беллегпром» подарил комплекты формы учителям своей подшефной школы (101 школа) — вы видели этот позор? К слову, никто в той школе не надевает эти костюмы.

Пофотографировались и забыли. «Беллегпром» поставил галочку: «спонсорская помощь подшефной школе оказана». Почему за меня кто-то должен решать, что мне надевать? Плюс ко всему, нам эти костюмы дарить никто не собирается (да и даром они тоже не нужны), ведь мы не подшефная школа. Это очень простая и от того гениальная схема, чтоб распродать всякий неликвид, и еще раз показать нам, учителям, что мы рабы. Самое страшное, что все эти «нововведения» придуманы только для устрашения людей и выбивания денег».