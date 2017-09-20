Грибник из Лиды продержался четыре дня в болоте 1 20.09.2017, 12:50

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Пенсионер собирал грибы в лесу возле деревни Старая Вергань Лидского района.

С начала сентября количество пропавших в лесах людей растет подобно грибам, за которыми они идут, пишет kp.by.

Накануне выходных спасатели искали незадачливых грибников 13 раз. А за минувшие субботу и воскресенье - 17 раз. Больше всего вызовов поступает из Витебской и Могилевской областей.

Спасателей слышит, а выйти не может

- С начала этого года в лес на поиски людей мы выезжали 46 раз, - сообщают в Витебском областном управлении МЧС. - Чаще всего пропадают пенсионеры, но иногда и молодежь.

Работу спасателям существенно облегчает наличие у потерявшихся телефонов. Многие самостоятельно сообщают в МЧС, что заблудились, а затем поддерживают с ними связь. Так было 14 сентября с пожилой жительницей Белыничского района. Она отправилась в лес, а вечером позвонила родным и сообщила, что не может найти дорогу. Поисково-спасательные отряды прочесали лесополосу. До полуночи женщина оставалась на связи и говорила, что слышит спасателей, но выйти не может из-за усталости. Ее нашли только утром 15 сентября без сознания, но живую.

Благодаря мобильным телефонам удалось поддерживать связь со спасателями компании молодых жителей Витебска, которые заблудились в лесу возле д. Козлово Городокского района. Но некоторые походы за грибами заканчиваются печально.

- 14 сентября в Кобринский РОВД позвонила женщина и сообщила о пропаже своего пожилого отца - тот уехал в лес за грибами на собственном тракторе, - рассказывает представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко. - Трактор нашли на следующий день, а самого дедушку только через двое суток. Случайный грибник обнаружил его почти без сознания, вывел на дорогу и сообщил в милицию. Сейчас мужчина в больнице.

На четвертые сутки пенсионера нашли в болоте. Живым

До сих пор идут поиски нескольких грибников. 11 сентября в Кобринский РОВД женщина сообщила о пропаже свекра. Милиции удалось найти только велосипед в районе болота. По словам Сергея Дученко, территорию прочесывали с квадрокоптером, но результатов это не принесло. До сих пор не найден и пенсионер, который пропал 14 сентября в лесу Могилевского района. Ранее поход в лес закончился трагически для еще одного пожилого человека из Могилевской области - он умер от остановки сердца. Впрочем, некоторых удается спасти даже через несколько дней. 14 сентября успешно закончились четырехдневные поиски пенсионера, пропавшего в лесу возле д. Старая Вергань Лидского района. Его обнаружили в камышах в болоте. В тот же день в Мстиславском районе Могилевской области пропал еще один пожилой мужчина. Его, сильно ослабевшего, нашли через сутки и доставили в больницу.

Самое страшное - когда в лесу теряются дети.

- 16 сентября в 20.00 в Свислочском районе в лес ушел мальчик 10 лет, - сообщил сотрудник отделения информации и связей с общественностью УВД Гродненского облисполкома Максим Базыленко. - Они с мамой гуляли возле леса, он отошел собрать грибов и пропал. Сейчас ребенка ищут более 500 человек, среди которых сотрудники МЧС, милиции, кинологи с собаками, волонтеры, просто неравнодушные граждане. Территорию леса просматривают сверху квадрокоптерами, работает вертолет.

Что нужно помнить, чтобы не заблудиться в лесу

1. Не ходите в лес в пасмурную погоду.

2. Одежда для леса должна быть плотной и яркой - так будет легче обнаружить человека с вертолета или квадрокоптера.

3. Перед походом за грибами изучите карту местности, зарядите мобильный телефон. Возьмите с собой спички, воду, нож и лекарства. Лучше всего отправляться в лес компанией.

4. Если вы заблудились в лесу, сориентируйтесь на местности, где можно укрыться от дождя и ветра, а также организовать ночлег.

5. Ночь лучше переждать в лесу. Яма от упавшего дерева подойдет для ночлега, из веток можно сделать укрытие. Чтобы было теплее, можно напихать под одежду листву или газету. Оставьте рядом с ночлегом кепку или косынку, чтобы вас можно было найти.

Перед походом в лес спасатели рекомендуют загрузить на телефон приложение «МЧС Беларуси. Помощь рядом». Здесь можно найти рекомендации о том, что делать, если вы заблудились в лесу. Приложение работает без интернета.