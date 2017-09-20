К белорусам пришел еще один «дед-налог» 4 20.09.2017, 12:59

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Побором решили обложить очередную категорию населения.

В Беларуси дифференцировали базовые ставки единого налога под те виды деятельности, которыми можно заниматься без регистрации ИП, сообщили в пресс-службе Министерства по налогам и сборам. Ставки разделили по типам населенных пунктов.

Конкретные размеры базовых ставок единого налога пока неизвестны. В областях и Минске должны в течение месяца после официального опубликования указа определить их размер по каждому виду деятельности. При этом размер ставок единого налога не может быть больше верхнего предела базовых ставок, установленных президентским указом.

Напомним, в Беларуси расширили список видов деятельности, для занятия которыми физлицам не нужно регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей, сообщает пресс-служба президента. Изменения приняты президентским указом № 337 «О регулировании деятельности физических лиц», который 19 сентября был подписан Лукашенко.

Документ расширяет перечень видов экономической деятельности, которыми граждане вправе заниматься без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей при условии уплаты единого налога.

В список видов деятельности, для которых не нужно открывать ИП, попали реализация самостоятельно изготовленных гражданами кулинарных изделий, предоставление мест для краткосрочного проживания физлиц, выполнение по заказам потребителей работ по ремонту мебели, часов и обуви, пошиву одежды, настройке музыкальных инструментов, распиловке дров, погрузке грузов, кладке печей и каминов, а также выполнение отделочных работ и оказание гражданам услуг по разработке веб-сайтов, обслуживанию компьютерного и периферийного оборудования. В перечень также включены услуги по дизайну помещений, интерьера, мебели, одежды и обуви, графическому дизайну, парикмахерские и косметические услуги.

В МНС пояснили, что физлицам, которые решат заниматься деятельностью, под которую не нужно открывать ИП, нужно написать заявление в местную налоговую инспекцию. После уплаты единого налога он сможет начать работу.

Напомним, что в конце 2016 года активисты провели в Минске флешмоб: людей с Новым годом поздравлял «Дед-налог». Таким образом активисты подчеркивали тот факт, что в 2017 году правительство собирается ввести новые налоги для белорусов.