Завод «БелДжи» выбился из графика 1 20.09.2017, 13:32

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Похоже на то, что автомобили невозможно будет продавать в Таможенном союзе.

Совет министров 29 апреля 2017 года утвердил план-график реализации проектов по созданию новых производств, имеющих определяющее значение для инновационного развития Республики Беларусь, пишет сайт ex-press.by.

В числе таких проектов значится и «Организация производства по сборке легковых автомобилей на 2012 – 2030 годы в СЗАО «БелДжи».

Согласно плану-графику ввод в эксплуатацию (освоение в производстве) завода по сборке китайских автомобилей «Джили» должен был состояться еще в июле 2017 года. Однако о начале выпуска первой пробной партии из 222 машин на СЗАО «БелДжи» министр промышленности Виталий Вовк объявил лишь 14 сентября.

После выпуска пробной партии сборочные конвейеры, по словам министра, уже не остановятся.

Выход предприятия на проектную мощность, которая составляет 60 тысяч автомобилей в год, должен произойти в декабре будущего 2018 года. То есть, к этому сроку в сутки завод должен собирать около 240 машин.

Если исходить из размеров недавно собранной за три рабочих дня пробной партии, пока завод в состоянии выпускать около 20 тысяч машин в год. В объявлениях о найме рабочей силы на предприятие для рабочих и служащих указывается односменный режим работы.

Во всяком случае до ноября текущего года китайские автомобили борисовской сборки реализовываться не будут. Официально объявленная министром промышленности причина – неготовность дилеров, которые будут продавать машины из Борисова, выполнять корпоративные стандарты компании «Джили» в части сервисного обслуживания.

Между тем, главный камень преткновения на пути реализации «Джили» из Борисова это недостаточный уровень локализации — удельного веса стоимости собственных изделий и работ в цене китайского автомобиля.

Для того, чтобы продавать машины в России, куда должно направляться 90% собранных в Борисове автомобилей, уровень локализации должен быть не менее 30 процентов, а после 1 января 2018 года — не менее 50 процентов.

Пока, как отмечалось на выездном заседании президиума Совмина в Борисове, планируемый уровень локализации при запуске CKD-завода, с организацией полного цикла сборки с использованием технологических операций по сборке, сварке и окраске и локализированных компонентов (шины и аккумуляторы на момент запуска), составляет всего 14 процентов.

На заседании шла речь о том, что с ноября 2017 года на территории Республики Беларусь планируется организовать производство двигателей внутреннего сгорания, которое позволит СЗАО «Белджи» к концу 2017 года выйти на уровень локализации 30 процентов.

Если даже сроки организации производства двигателя не будут сорваны, этот уровень локализации после 1 января 2018 года все равно не будет соответствовать требованиям Таможенного союза.

Так что спешить с расширением объемов производства на «инновационном» предприятии пока не имеет особого смысла.

Напомним, завод по сборке китайских автомобилей был построен за счет кредитов китайского «Эниксимбанка». Китайский кредит был «связанным»: завод строили в основном китайские рабочие, и оборудование, естественно, также было поставлено китайской стороной.

Это означает, что вне зависимости от успеха или не успеха «инновационного» производства в Борисовском районе, китайцы в накладе не останутся — возврат большей части кредита в 158 млн долларов гарантировало правительство Беларуси.

Если автомобили не будут продаваться, возвращать гарантированное придется всем налогоплательщикам страны.