Ученые воссоздали портрет Марии Магдалины 20.09.2017, 13:59

Для этого были использованы данные археологии и компьютерная программа.

Французский ученый Филипп Чарли и компьютерный график Филипп Фрош, использовав 500 снимков черепа, принадлежавшего, вероятно, святой Марии Магдалине, с помощью компьютерной программы создали портрет спутницы Христа, сравнимый по точности с фотографией.

Череп, который использовали ученые, взят во французской базилике святого Максимилиана, где по преданию, похоронена Мария Магдалина, сообщает catholic.by.

Согласно исследованиям, которые проводились в Х и ХI веках, вместе с Лазарем и Мартой из Вифании она должна была прийти на Лазурный Берег после Воскресения и Вознесения Иисуса. Женщине, которой принадлежал этот череп, на момент смерти было около 50 лет, она происходила из территории бассейна Средиземного моря.

Филипп Чарли добавляет, что точных аргументов в пользу того, что останки принадлежат именно Марии Магдалене, нет.