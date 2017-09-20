Поменялась следственная группа по «делу патриотов» 20.09.2017, 14:06

Два бывших начальника старой группы уволились из органов.

В нашумевшем «деле патриотов» поменялась следственная группа, пишет nn.by. Изменения произошли недавно. Два бывших начальника этой группы (оба полковника) уволились из органов.

В пресс-службе Следственного комитета изменения объяснили оптимизацией ведомства. «Преступлений совершается меньше, меняется структура преступности. Поэтому перераспределяется личный состав для наиболее эффективного использования: создаются новые подразделения путем объединения или реорганизации имеющихся», — рассказал начальник пресс-службы Следственного комитета Сергей Кабакович.

21 сентября заканчивается срок расследования по «делу патриотов». После этого Следственный комитет должен решить, закрывать его или продлевать. Пока что все бывшие задержанные находятся на свободе, но под подпиской о невыезде.