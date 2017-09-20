Независимый профсоюз помог работнице сохранить $1650 1 20.09.2017, 14:21

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Гомельские юристы профсоюза РЭП сократили огромную недостачу, списанную на завмага из Буда-Кошелево.

Ирина Дедикова работала заведующей магазином в структуре Буда-Кошелевского райпо; и перед уходом работницы в отпуск по уходу за ребенком руководство выставило ей недостачу в 8 400 рублей (84 миллиона старыми, или 4 330 долларов). Ирина не согласилась с такой суммой; в итоге ее ждало уголовное дело по обвинению в краже и гражданский иск с требованием выплатить огромную недостачу, сообщает praca-by.

Работница пробoвала доказать свою невиновность самостоятельно; обращалась к адвокату; и только после того, как районный суд признал ее вину в недостаче и обязал выплатить немаленькую сумму в 8 400, Ирина Дедикова обратилась в профсоюз РЭП.

Ирина Дедикова

фото: praca-by.info

Профсоюз РЭП обжаловал решение районного суда в кассационной инстанции: в Гомельском областном суде. Интересы Ирины Дедиковой представлял Виктор Козлов, представитель РЭПа в Гомельском регионе:

– Райпо Буда-Кошелевского района насчитал Дедиковой огромную недостачу – 8 400 рублей. И суд обязал ее выплатить. Но суд не вычел из недостачи торговую надбавку! Торговая надбавка – сезонная; на одну группу товаров может быть 12%, на другую – все 40%. Обычно райпо неохотно дает сведения о размере своих надбавок. Но недавно для другого процесса с Речицким райпо, который вел Леонид Судаленко, райпо указал размер надбавки в 26%. Поэтому в суде кассационной инстанции мы говорили, что районный суд не прислушался к доводам и не вычел из суммы недостачи эту торговую надбавку.

Виктор Козлов

Фото: DW

Также Виктор Козлов убеждал суд в том, что снятие торговой надбавки – не единственный способ уменьшить выплаты по недостаче:

– Я ссылался на постановление Пленума Верховного суда Республики Беларусь, где говорится не только о том, что сумма ущерба, нанесенная работником при исполнении трудовых обязанностей, возмещается без учета торговой надбавки. Есть еще и так называемая «естественная убыль»: даже копченая колбаса у вас в холодильнике теряет в весе, если полежит неделю. Еще суд обязательно должен учесть социальное и материальное положение работника, состав семьи, семейный бюджет; есть ли обязательства по кредитам и на что брались эти кредиты: на потребительские нужды или на развлечения. У Дедиковой – трое детей, на младшего она сейчас получает пособие; муж работает кладовщиком, они живут в однокомнатной квартире, им не принадлежащей.

Суд учел доводы и уменьшил сумму недостачи с 8 400 до 5 200. Хотя размер выплаты и уменьшился, все равно это – внушительная сумма, которую Ирина Дедикова не сможет выплатить одномоментно. Виктор Козлов порекомендовал работнице, как поступить в такой ситуации:

– Есть такое понятие: реструктуризация. Семейный бюжет Дедиковых – а у них трое детей – составляет примерно 200 рублей на человека. Я предложил Ирине, когда в дверь постучится судебный исполнитель или придет по почте исполнительный лист, отправиться к судебным исполнителям и договориться о реструктуризации задолженности: то есть, получить разрешение выплачивать каждый месяц по 100 рублей, без ущерба для семейного бюджета. Такие случаи в нашей практике уже были: судебные исполнители пошли навстречу Александре Громыко, чьи интересы я представлял. Если не выплачивать долг, то исполнителям придется описывать имущество. А если регулярно на счет райпотребсоюза будет приходить небольшая сумма, то последствий не наступит.