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Гомельчан возмутило святотатство местных властей

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  • 20.09.2017, 14:37
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Чиновники кладут плитку на «святой источник».

Ежедневно за водой к источнику в гомельском урочище за улицей Юбилейной приходит около сотни человек. Но вскоре источник может исчезнуть: местные власти собираются благоустроить здесь территорию, пишет сайт телеканала «Белсат».

«В урочище, за улицей Юбилейной просто уникальный уголок природы. И источник, в народе его называют святым. И они хотят благоустроить, положить мертвую плитку?», — возмущается активист партии «Зеленые» Александр Снитко.

Работники предприятия «Гомельские теплосети» начали пилить деревья.

Местные жители утверждают, что сильные корни деревьев, которые растут у источника, аккумулируют воду. Если их спилить, источник может засохнуть.


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