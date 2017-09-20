В форме какой страны приехал на учения Виктор Лукашенко? 47 20.09.2017, 14:52

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Старший сын диктатора устроил маскарад на полигоне «Борисовский».

Сегодня Александр и Виктор Лукашенко наблюдали за учениями «Запад-2017» на полигоне «Борисовский», сообщает пресс-служба диктатора.

Все военные - как военные, были в принятой уставом «цифре», а в какой форме на учениях был Виктор Лукашенко? Это пока так и осталось невыясненным.

Напомним, форма, получившая в народе название «цифра», была утверждена для белорусской армии в 2009 году.

В камуфляже, в котором появился сегодня на учениях помощник правителя по национальной безопасности Виктор Лукашенко, утвержденную форму не опознали.