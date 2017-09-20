В Петербурге эвакуировали Дворцовую площадь 7 20.09.2017, 15:15

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В России продолжаются массовые эвакуации из-за телефонных звонков.

Волна "телефонного терроризма" не стихает в России уже двенадцатые сутки. В среду, 20 сентября, в Санкт-Петербурге после звонка об угрозе взрыва эвакуировали Дворцовую площадь. В Москве с утра провели эвакуацию нескольких управ после анонимных сообщений о заложенных в зданиях взрывных устройствах.

По словам осведомленного источника "Интерфакса", анонимный звонок об угрозе взрыва на Дворцовой площади поступил в правоохранительные органы Петербурга. "С площади начата эвакуация. В настоящий момент эвакуировано порядка 500 человек", - добавил собеседник агентства, отметив, что информация о взрывном устройстве проверяется.

Другой источник агентства сообщил, что в результате проверки на площади была обнаружена забытая сумка с личными вещами.

Позже в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области подтвердили факт проверки на Дворцовой площади и отметили, что по ее результатам опасности не выявили. "На Дворцовой площади проводились поверочные мероприятия по информации, которая была получена в 10:00. Проверка продлилась около часа. Опасности не выявлено", - сказал собеседник "Интерфакса". По данным Росгвардии, для проверки перекрыли лишь часть площади, откуда увели людей.

Как сообщил накануне со ссылкой на источники РБК, ФСБ рассматривает версию о том, что за телефонными атаками на Россию может стоять международная хакерская группировка. Сотрудники спецслужбы предполагают, что преступники написали специальную программу для формирования потока телефонных звонков на выбранные "кустовым способом" адреса объектов инфраструктуры. Для звонков использовалась IP-телефония.

При этом установлено, что некоторые звонки осуществлялись из Брюсселя. По факту многочисленных сообщений о минировании в разных точках страны ФСБ расследует уголовное дело по ст. 207 УК РФ ("Телефонный терроризм").

Телефонные атаки за минувшие 12 дней были зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге, Астрахани, Мурманской области, Салехарде, Екатеринбурге, Вологде, Тамбове, Ижевске, Чебоксарах, Пензе. Ущерб от эвакуации из-за массовых звонков на протяжении недели оценивался в 300 млн рублей.

Звонки о "минировании" административных и коммерческих объектов продолжаются в крупных городах России с 10 сентября.