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Пенсионеры возмущенны «социальным государством» для избранных

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  • 20.09.2017, 15:22
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Организация «Наше поколение» требует уравнять в правах водителя и пенсионера.

Лидер "Нашего поколения" Татьяна Зелко обратилась в Администрацию Лукашенко, Мингорисполком, ГП "Минсктранс" и Минский городской «cовет депутатов» с предложением уравнять в правах автомобилистов и пенсионеров.

22 сентября в Беларуси пройдет традиционный "день без автомобиля". 

В этот день обладатели транспортного средства при предъявлении водительских прав и техпаспорта получат право бесплатного проезда в общественном транспорте. Также для водителей предусмотрена раздача фруктов, выступления творческих коллективов, различные конкурсы...

Ровно через неделю после этого пройдет День пожилого человека (отмечается 1-го октября). Исходя из информационных ресурсов государственных информагенств и организаций, в этот день для пенсионеров предусмотрено... ничего. 

Хотя возможности организовать хотя бы бесплатный проезд один день в год для беларуских пенсионеров, неизбалованных льготами (в отличии от соседних стран), в Минске есть - о чем свидетельствует акция 22 сентября...

В связи с этим, лидер "Нашего поколения" обратилась в соответствующие органы. Текст обращения публикует сайт "Наше поколение":

Дорогие господа!

22 сентября 2017г. в г.Минске будет отмечаться день автомобилиста. Как и в прошлом году, решением Минского городского Совета водители при предъявлении водительского удостоверения и техпаспорта на транспортное средство будут иметь возможность права бесплатного проезда на общественном транспорте. 

Согласно данным Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, в 2016 году 8,5 тысяч автомобилистов воспользовались подобным правом. 

Для меня и моих коллег-пенсионеров эта новость вызывает смешанные чувства. С одной стороны, мы не можем не порадоваться за бюджет города и предприятие Минсктранс, которые могут себе позволить подобную акцию - ведь когда заходит речь о льготах или бесплатном проезде для пенсионеров, как это существует в соседних странах, мы слышим только один аргумент - денег нет. 

С другой стороны, через неделю после Международного Дня автомобилиста, состоится иной праздник - Международный день пожилых людей (отмечается 1-го октября). К сожалению, в этот день пенсионеры не смогут воспользоваться тем же правом, что и автомобилисты в свой профессиональный праздник. 

Мы не знаем, какой статистикой вы пользуетесь - возможно, согласно ей, пенсионеры являются более состоятельными, чем обладатели собственного транспортного средства, но уверяем вас - сегодня еще не все пожилые люди в нашей стране имеют возможность приобрести автомобиль, чтобы хотя бы раз в год бесплатно проехать на общественном транспорте. 

В связи с вышеизложенным, предлагаем:

- рассмотреть вопрос о бесплатном проезде в общественном транспорте в день пожилого человека 1-го октября 2017г.;

- в случае невозможности проведения подобной акции "по материальным причинам", разъяснить - в чем разница между двумя международными праздниками - "днем автомобилиста" и "днем пожилых людей".


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