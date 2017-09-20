закрыть
20 сентября 2017, среда, 18:00
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Стало известно, почему российский вертолет открыл огонь по своим

10
  • 20.09.2017, 15:40
  • 9,184

Выясняются подробности чрезвычайного происшествия на полигоне Лужский во время учений «Запад-2017».

Напомним, что 19 сентября портал 66.ru рассказал о непроизвольном пуске ракет класса «воздух-земля» с вертолета Ка-52 «Аллигатор», случившемся 17 или 18 сентября. Российское Министерство обороны назвало эту информацию «глупостью и провокацией», заявив, что запечатленный на видео инцидент случился в «другой период времени».

По данным «Коммерсанта», «другой период времени» — это 16 сентября. Как рассказал собеседник издания, близкий к штабу воздушно-космических сил, на полигоне Лужский действительно произошло ЧП с боевым вертолетом Ка-52, в результате которого едва не погибли люди.

В тот день в 14:00 по московскому времени вертолетная пара Ка-52 подполковника Смахтина (ведомый — старший лейтенант Волчков) выполнила взлет с аэродрома Пушкин (Ленинградская область) для выполнения «зачетного полета пары на выполнение огневых задач». В 14:47, после получения разрешения руководителя полетов полигона, при выполнении третьего захода на боевом курсе на высоте 50 м и скорости примерно 200 км/ч при включении главного выключателя вооружения произошел самопроизвольный сход НАР С-8 класса «воздух-земля».

В районе взрыва ракеты ранения получили три человека, две машины повреждены (на фотографиях с места ЧП видно, что осколки С-8 буквально прошили металлические корпуса стоявших рядом армейского фургона и бронеавтомобиля). Как рассказал источник РБК, все раненые «не гражданские».

The New York Times (перевод – gazeta.ru) в этой связи написала: «Учения, призванные поиграть мускулами вдоль границы со странами-членами НАТО к западу от России, продемонстрировали некоторую слабость мер безопасности. Один российский военнослужащий уже погиб от рикошета танкового снаряда».

По словам источников «Коммерсанта», самопроизвольный сход ракеты мог произойти из-за технического сбоя в системе вооружения вертолета: участники расследования установили, что НАР вылетела без команды пилота сразу же после включения им главного выключателя вооружения.

Издание отмечает, что инцидент с Ка-52 стал третьим за последние дни: так, 14 сентября на авиабазе Шайковка (Калужская область) сверхзвуковой дальний бомбардировщик Ту-22М3 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, получив серьезные повреждения, а 16 сентября вблизи аэродрома Борисоглебск (Воронежская область) во время тренировочного полета потерпел аварию учебно-боевой самолет Як-130.


Мнение

Бойтесь чиновников, дары принимающих
Бойтесь чиновников, дары принимающих Владимир Шанцев
Защищать Лукашенко будет некому
Защищать Лукашенко будет некому Ирина Халип
Власти уже проиграли
Власти уже проиграли Cветлана Калинкина
Колумб был Трамп
Колумб был Трамп Аркадий Бабченко


Интервью

Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются
Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются