Стало известно, почему российский вертолет открыл огонь по своим 10 20.09.2017, 15:40

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Выясняются подробности чрезвычайного происшествия на полигоне Лужский во время учений «Запад-2017».

Напомним, что 19 сентября портал 66.ru рассказал о непроизвольном пуске ракет класса «воздух-земля» с вертолета Ка-52 «Аллигатор», случившемся 17 или 18 сентября. Российское Министерство обороны назвало эту информацию «глупостью и провокацией», заявив, что запечатленный на видео инцидент случился в «другой период времени».

По данным «Коммерсанта», «другой период времени» — это 16 сентября. Как рассказал собеседник издания, близкий к штабу воздушно-космических сил, на полигоне Лужский действительно произошло ЧП с боевым вертолетом Ка-52, в результате которого едва не погибли люди.

В тот день в 14:00 по московскому времени вертолетная пара Ка-52 подполковника Смахтина (ведомый — старший лейтенант Волчков) выполнила взлет с аэродрома Пушкин (Ленинградская область) для выполнения «зачетного полета пары на выполнение огневых задач». В 14:47, после получения разрешения руководителя полетов полигона, при выполнении третьего захода на боевом курсе на высоте 50 м и скорости примерно 200 км/ч при включении главного выключателя вооружения произошел самопроизвольный сход НАР С-8 класса «воздух-земля».

В районе взрыва ракеты ранения получили три человека, две машины повреждены (на фотографиях с места ЧП видно, что осколки С-8 буквально прошили металлические корпуса стоявших рядом армейского фургона и бронеавтомобиля). Как рассказал источник РБК, все раненые «не гражданские».

The New York Times (перевод – gazeta.ru) в этой связи написала: «Учения, призванные поиграть мускулами вдоль границы со странами-членами НАТО к западу от России, продемонстрировали некоторую слабость мер безопасности. Один российский военнослужащий уже погиб от рикошета танкового снаряда».

По словам источников «Коммерсанта», самопроизвольный сход ракеты мог произойти из-за технического сбоя в системе вооружения вертолета: участники расследования установили, что НАР вылетела без команды пилота сразу же после включения им главного выключателя вооружения.

Издание отмечает, что инцидент с Ка-52 стал третьим за последние дни: так, 14 сентября на авиабазе Шайковка (Калужская область) сверхзвуковой дальний бомбардировщик Ту-22М3 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, получив серьезные повреждения, а 16 сентября вблизи аэродрома Борисоглебск (Воронежская область) во время тренировочного полета потерпел аварию учебно-боевой самолет Як-130.