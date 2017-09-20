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Патриот Мирослав Лозовский: Из любой ситуации найдем выход

  • 20.09.2017, 15:53
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Фото: страница Мирослава Лозовского в Facebook

События последних дней складываются в определенную «цепочку».

21 сентября заканчивается срок расследования «дела патриотов». Один из его фигурантов Мирослав Лозовский рассказал «Народной Воле» о том, как он остался без адвоката, и прогнозирует, что будет с делом дальше.

Напомним, что задержания начались после заявления Лукашенко 21 марта этого года о том, что в Беларуси «задержали десятки боевиков», которые «тренировались в лагерях с оружием». В течение нескольких дней стало известно о 35 задержанных. Сначала сообщалось, что дело идет о «подготовке массовых беспорядков» (ч.3 ст.293 УК), позже появилась обвинение в «создании незаконного вооруженного формирования и участии в нем» (арт.287 УК).

В июне дело было передано в Следственный комитет Республики Беларусь. Тем временем постепенно фигурантов дела выпускали на свободу. 30 июня на свободу вышел последний заключенный - бывший руководитель «Белого легиона» Мирослав Лозовский.

- Мне кажется, срок расследования дела продолжат, - говорит Мирослав Лозовский. - А теперь - полная тишина. К следователю не вызывали, ничего не сообщали... Как будто и не было громкого уголовного дела и массовых задержаний.

- Почему думаете, что расследование продолжат?

- Не так давно лишили лицензии моего адвоката Анну Бахтину. У человека около сорока лет юридического стажа, а ее лишают лицензии. Смех! Поэтому, думаю, все это звенья одной цепочки.

- Кто вас теперь будет защищать вместо Анны Бахтиной?

- Пока я остался без адвоката, ищу нового. Но сделать это с учетом той ситуации, которая сложилась с Бахтиной, как понимаете, не так и просто. Но, думаю, найдем какой-то выход. Как говорила моя бабушка, никогда так не было, чтобы ничего не было.


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