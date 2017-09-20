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Wikileaks рассказал, как спецслужбы следят за россиянами

  • 20.09.2017, 16:47
  • 2,241

За россиянами начали усиленно следить с 2007 года.

На WikiLeaks опубликовали первый материал из серии «Файлы слежки в России» (Spy Files Russia) о подрядчиках, которые обеспечивают техническое исполнение слежки за россиянами. В распоряжении у сайта оказались более 200 документов, датированных между 2007 и 2015 годами. Первый выпуск оказался посвящён петербургской компании «Петер-Сервис», основанной в 1992 году, пишет сайт tjournal.ru.

В статье говорится, что инфраструктуру для Системы оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ) компании-подрядчики разрабатывают в тесном сотрудничестве с ФСБ и МВД РФ. При этом отмечается, что в российских законах нет разницы между законным перехватом информации и массовой слежкой со стороны властей без судебных распоряжений.

В АО «Петер-Сервис» работает около 1200 человек. На официальном сайте говорится, что она основана в 1992 году. У компании есть несколько филиалов в российских городах и странах СНГ, но её деятельность выходит далеко за пределы биллинга, про который говорится на странице «Петер-сервис».

По данным WikiLeaks, компания является одним из основных партнёров российского правительства и «уникально вписывается» в систему слежки, предоставляя провайдерам оборудование, которое собирает большое количество информации о пользователях и которое операторы обязаны приобрести по закону за свой счёт.

На WikiLeaks опубликовали первый материал из серии «Файлы слежки в России» (Spy Files Russia) о подрядчиках, которые обеспечивают техническое исполнение слежки за россиянами. В распоряжении у сайта оказались более 200 документов, датированных между 2007 и 2015 годами. Первый выпуск оказался посвящён петербургской компании «Петер-Сервис», основанной в 1992 году.

В статье говорится, что инфраструктуру для Системы оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ) компании-подрядчики разрабатывают в тесном сотрудничестве с ФСБ и МВД РФ. При этом отмечается, что в российских законах нет разницы между законным перехватом информации и массовой слежкой со стороны властей без судебных распоряжений.

В АО «Петер-Сервис» работает около 1200 человек. На официальном сайте говорится, что она основана в 1992 году. У компании есть несколько филиалов в российских городах и странах СНГ, но её деятельность выходит далеко за пределы биллинга, про который говорится на странице «Петер-сервис».

По данным WikiLeaks, компания является одним из основных партнёров российского правительства и «уникально вписывается» в систему слежки, предоставляя провайдерам оборудование, которое собирает большое количество информации о пользователях и которое операторы обязаны приобрести по закону за свой счёт.

Эти «обогащённые» и агрегированные метаданные, конечно, представляют огромный интерес для российских властей, для которых доступ к таким данным стал основным компонентом в построении всей архитектуры системы [слежки].

Среди собираемых данных WikiLeaks упоминает различные записи телефонных звонков, сообщений, идентификаторов устройств (MAC-адреса и IMEI), сетевых IP-адресов и не только.

По данным портала, базовая архитектура решений от «Петер-Сервиса» включается в себя систему хранения данных, долговременное хранилище в СОРМ, анализатор трафика по IP-протоколу и интерфейсы, через которые государственные агентства получают доступ к архивам.

В распоряжении у сайта оказались документации по каждой из систем. Например, Traffic Data Mart регистрирует и контролирует IP-трафик всех мобильных устройств, которые зарегистрированы у оператора. Инструмент ведёт список доменных имён по категориям, слежка за которыми интересна государству: сайты из чёрного списка, криминальные ресурсы, блоги, веб-почта, ботнеты, ресурсы о наркотиках, оружии, расизме, агрессии, терроризме и другие. На основании собранных данных Traffic Data Mart выдаёт отчёт с информацией о том, какие категории пользовались наибольшей популярностью, на какие сайты переходили чаще всего, где пользователи дольше всего оставались и какой протокол для доступа к информации использовали.

С инструментами спецслужбы взаимодействуют через специальный интерфейс, который обменивается данными между всеми компонентами системы на основе протокола HTTPS. Государственные органы разведки получают информацию по поисковым запросам, а запросы на законные перехваты информации (основанные на судебных ордерах) обрабатывает оператор связи, находясь в том же интерфейсе.

За хранение данных отвечает DRS (Data Retention System). Согласно закону оборудование этой системы операторы устанавливают в обязательном порядке. DRS хранит факты звонков, сообщений и взаимодействий абонентов в течение трёх лет. Только на одном кластере система может обрабатывать более 500 миллионов соединений в день. Найти все записи, связанные с конкретным человеком можно за 10 секунд.

WikiLeaks получили документы о том, что «Петер-Сервис» пытается продвигать системы DPI, а также свои возможности «собирать, управлять и анализировать большие данные для коммерческих и разведывательных целей». Об этом директор по развитию компании Валерий Сысик говорил в 2013 году на форуме Broadband Russia.

В своём выступлении он обратился к примеру американских спецслужб с программой PRISM и предложил правоохранительным органам, спецслужбам и другим заинтересованным сторонам присоединиться к «альянсу для создания операций по добыче данных в России». По словам Сысика, «Петер-Сервис» уже имеет доступ к большинству записей звонков и интернет-трафику в России и успешно внедрила технологию «глубокой инспекции пакетов». WikiLeaks отметил, что компания представляется единственным союзником спецслужб в «самом выгодном бизнесе — манипуляции сознанием».

Мы заявляем о своём опыте и технологиях. От DPI и решений для СОРМ до контекстной рекламы, имеем опыт и решения.Предлагаем выступить в роли координатора темы по созданию решений национального масштаба для контроля над цифровыми сетями. Стремимся эффективно сотрудничать в рамках обозначенного альянса: оператор – поставщик – поисковик – бизнес – госорганы»

После выхода материала WikiLeaks запись презентации, которую Сысик публиковал у себя в Твиттере, оказалась удалена с YouTube (копия слайдов презентации доступна на WikiLeaks)

По утверждению WikiLeaks, ядром презентации был продукт DPI*GRID, представляющий из себя аппаратное решение для обработки трафика на скорости 10 Гбит/с. Компания планировала, что поставщики информации объединят весь интернет-трафик в своей инфраструктуре и перенаправят или дублируют весь поток на их систему. Для регионов разработали отдельные, более дешёвые устройства, которые тоже отправляют агрегированный трафик через соединение 10 Гбит/с.

WikiLeaks также привёл график, на котором показаны узлы провайдеров, запускающих DPI*GRID в разных местах по состоянию на 2013 год.


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