закрыть
20 сентября 2017, среда, 18:00
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Шведский вратарь «Динамо»: Белорусский шоколад лучше американского

1
  • 20.09.2017, 16:54
  • 1,455

Как Юнас Энрот выбирал самые вкусные белорусские конфеты.

Кто такой Юнас Энрот, уже знает каждый болельщик «зубров». Летом шведский бородач стал самым топовым новобранцем «Динамо». Все-таки «золото» чемпионата мира, «серебро» сочинской Олимпиады и матчи в НХЛ за «Даллас», «Баффало» и «Лос-Анджелес» говорят сами за себя. Такого титулованного парня в рамке у «Динамо» уже давно не было. Правда, сейчас у сына шведского пожарного непростой период. За океаном он остался без хорошего предложения. Звали лишь в АХЛ, и перезагрузки ради он решился подписать контракт с минчанами, хотя, как признается сам, все равно мечтает вернуться в сильнейшую лигу планеты, пишет сайт «Трибуна».

Прямо сейчас швед смотрится очень неплохо. Юнас, к примеру, является лидером КХЛ по количеству шатаутов. На его счету уже три «сухаря». Кстати, думают о нем хорошо не только журналисты и болельщики.

В Минске кипер чувствует себя неплохо. Живет недалеко от театра оперы и балета, общественным транспортом не пользуется, юзает исключительно Uber, и по совету Клинкхаммера решил сходить в музей Великой Отечественной войны.

В родном для Энрота Стокгольме таких музеев нет – Швецию война толком не зацепила. Швеция держала нейтралитет. И всех туристов в шведской столице водят по самым популярным маршрутам – древний корабль Vasa, затонувший сразу после спуска на воду, и Юнибаккен, проще говоря, музей произведений Астрид Линдгрен.

Наш герой жил вдали от всей этой движухи. Его родной и горячо любимый мидлклассовый район Худинге находится на юге Стокгольма – в 25 минутах от центра. Крутых достопримечательностей там нет. Зато есть хоккейная площадка «Бьоркангсхаллен», которую Энрот считает лучшим местом своего района. Местная хоккейная банда никогда в элите шведского хоккея не играла и собирала на своих матчах в среднем по 500 человек. Зато дала миру несколько крутых игроков – Линуса Класена, Матиаса Норстрема и Микаэля Нюландера. Именно здесь Юнас проводил все свободное время, а впоследствии и начал свою хоккейную карьеру, хотя, как признается, играл параллельно в местной детской футбольной команде.

В принципе, футбол, хоккей, которым также занимался его старший брат Томи, и велоспорт были главными увлечениями мальчика из Худинге. Но есть еще одна детская радость. Юнас очень любил сладкое. Узнав об этом, мы предложили Энроту на время превратиться в шоколадного сомелье – продегустировать белорусские конфеты и составить свой шоко-топ. Голкипер дал добро.

Для дегустации мы выбрали 6 конфет от наших шоколадных монстров – «Спартака» и «Коммунарки», а еще для разнообразия добавили к ним двух легионеров от украинского гранда ROSHEN. Ну что, поехали?

- Я не сумасшедший и не так сильно повернут на сладком, но назовите мне того, кто не любит? – с улыбкой говорит Юнас, с которым мы встретились в фан-доме «Динамо». – Больше всего мне нравится молочный шоколад. Люблю нугу. Не люблю белый шоколад. Он мне кажется слишком сладким. У нас есть несколько неплохих шоколадных брендов в Швеции, но я их продукцию практически не ем. Как я считаю, лучший шоколад производят в Швейцарии. Мой любимый – Lindt (одна плитка в Минске стоит около 7 рублей – прим.) Мне также нравится Toblerone. Что касается американского шоколада, то шведский явно лучше. Да и вообще в Европе шоколад лучше, чем в Америке.

Сейчас начался сезон, я стараюсь следить за своей формой, поэтому сладкое позволяю себе раз в месяц. И я не ощущаю себя нормально, когда потребляю много сахара. Он дольше держится в организме. Но пару раз в месяц себя можно побаловать.

На столе перед Юнасом оказались 8 видов конфет в пестрых обертках. Первой он пробует «Баядерку» в ярком скрипучем фантике от кондитерской фабрики «Спартак».

Юнас освободил глазированную конфету от «одежки» и откусил половину.

– Довольно неплохо, – толком не прожевав, сказал Энрот. – Мне нравится этот вкус. Я не помню названий, но что-то подобное производят и у нас в Швеции. Это нормальные конфеты. С хорошим кремом внутри, с хорошим вкусом. Думаю, если бы я увидел их в белорусском магазине, я бы их купил.

Следом в дело пошла «Бярозка» – классическое пралине от столичной фабрики «Коммунарка». Юнас попробовал маленький кусочек и практически сразу отложил конфету в сторону.

- Вкус неплохой, но не очень, на самом деле. Прошлая была лучше. Я бы такие конфеты в магазине не купил.

Теперь в руки шведа попали самые габаритные участники дегустации – «Аэрофлотские» конфеты из Гомеля – в синем фантике с нарисованным самолетиком. Наш конфетный сомелье долго жевал один из двух батончиков, запрятанных под обверткой, потом сказал «Угу» и добавил:

- Да, они очень хороши. Думаю, пока это лучшее из того, что я пробовал. Мне нравятся слоеные конфеты с хорошей начинкой. А здесь как раз-таки есть начинка и вафли. Мне такие по вкусу. Нечто похожее, с вафельной начинкой, есть на моей Родине. Только называются они Kexchoklad. Они нравятся с детства. Так что «Аэрофлотские» – это неплохой уровень. Да и вариант, когда две конфеты под одной оберткой, мне тоже нравится. Получается как Twix.

Окей, идем дальше. Швед решил протестить конфеты с очень оригинальным названием «Беларускія». Но огромного удовольствия от них Юнас не получил. Говорит, мол, очень похожи на «Бярозку». Хотя «Бярозка», по его мнению, по вкусу даже покруче.

Наконец-то пришло время в игру вступить украинским легионерам. Первой испытание шведом попыталась выдержать ириска с кунжутом Candy Nut.

Увидев светло-коричневую конфету, Юнас удивился, а попробовав, сказал, что ему не нравится. Хотя через пару секунду был уже другого мнения.

- Нормально. Правда, сначала она мне показалась плохой на вкус, но после я распробовал и пришел к другому выводу. Это что-то среднее. По вкусу и составу эта конфета очень отличается от других, но я бы такие, наверное, приобрел. Мне подобный шоколад нравится.

«Знічку», с улыбающейся звездой на этикете от «Коммунарки», Энрот тоже оценил по достоинству. И в личном рейтинге поставил ее на второе место. Говорит, что по вкусу очень напоминает «Аэрофлотские», но у тех начинка получше.

Обойти стороной «Алёнку», мастодонта нашего шоколадного рынка, мы не имели морального права. Но, как оказалось, Юнас их где-то уже видел, и оставил об «Алёнке» очень приятные отзывы:

- Мне кажется, «Алёнка» – очень простая по составу конфета, без добавок, но при этом она сделана из вкусного молочного шоколада. Она мне напоминает шоколад с орешками, который продают в Швеции. По вкусу она мне очень нравится.

И в конце нашей дегустации Энрот заценил очень тоненькие украинские Choco Lapki от корпорации ROSHEN. Он долго жевал, думал, думал, а потому сказал короткое «Нет», отложив фантик в сторону.

Так мы плавно и перешли к раздаче слонов. Вратарь над своим топом долго не думал и достаточно быстро огласил свой список.

- На первое место поставлю вот эти (показывает пальцем на «Аэрофлотские» – прим.). Они хорошие на вкус. Кроме того, в них вкуская вафельная начинка. Такие конфеты очень популярны в Швеции среди детей. Думаю, если бы их продавали в моей стране, они бы тоже пользовались спросом. На второе место поставлю «Знічку». Все-таки начинка у «Аэрофлотских» мне нравится больше. Третье место отдам «Алёнке». Мне эта конфета понравилась из-за молочного шоколада с добавлением арахиса. Четвертую позицию занимает «Баядерка», тоже хорошая конфета из молочного шоколада. Дальше идет Candy Nut, которая по вкусу очень отличается от остальных конфет. На 6-м месте – Choco Lapki. По вкусу это далеко не мои любимые конфеты, но вполне себе неплохие. Ну и в конце – «Бярозка» и «Беларускія». Обычные конфеты. Ничего особенного в них я не увидел. Нет, они неплохие, однако не достаточно вкусные для меня.

- Понятно, а что ты вообще думаешь о белорусском шоколаде?

- Очень и очень хороший. Я думаю, что он лучше североамериканского. Я не фанат американского. Белорусский вкуснее. Но швейцарский шоколад все же лучше. Могу сказать, что белорусский шоколад по начинке и вкусу очень похож на шведский. Считаю, что он высокого качества. 

А еще Энрот признался, что не ест шоколад с чаем и немного удивился тому, что люди в Беларуси могут пить сладкий чай со сладкими конфетами. Чуть раньше его удивило желание мужчин пожимать друг другу руки. Но сейчас он относится к этому спокойно.

- Я делаю это ежедневно, но так не приветствуют люди друг друга в Швеции и Северной Америке. Мне кажется, это чисто русская или белорусская традиция. У нас делают иначе. Шведы каждый день просто говорят друг другу «Привет». Руки жмут тогда, когда человека до этого никогда не встречали.

- Это правда, что после рукопожатий ты моешь руки?

– Нет. Я их мою тогда, когда возвращаюсь в раздевалку. Если человек жмет много рук, то появляются бактерии. В этом есть определенная опасность. И ты должен мыть руки и держать их в чистоте.

Юнас торопится. Ему еще нужно успеть в музей. К нему приехали родители, и он хочет показать им столицу. Хотя то, что они уже видели во время Дня города, им понравилось. А еще уверяет, что оказавшись в магазине, купит им в подарок белорусских конфет. Поверим на слово.


Мнение

Бойтесь чиновников, дары принимающих
Бойтесь чиновников, дары принимающих Владимир Шанцев
Защищать Лукашенко будет некому
Защищать Лукашенко будет некому Ирина Халип
Власти уже проиграли
Власти уже проиграли Cветлана Калинкина
Колумб был Трамп
Колумб был Трамп Аркадий Бабченко


Интервью

Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются
Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются