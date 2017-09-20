Шведский вратарь «Динамо»: Белорусский шоколад лучше американского 1 20.09.2017, 16:54

1,455

Как Юнас Энрот выбирал самые вкусные белорусские конфеты.

Кто такой Юнас Энрот, уже знает каждый болельщик «зубров». Летом шведский бородач стал самым топовым новобранцем «Динамо». Все-таки «золото» чемпионата мира, «серебро» сочинской Олимпиады и матчи в НХЛ за «Даллас», «Баффало» и «Лос-Анджелес» говорят сами за себя. Такого титулованного парня в рамке у «Динамо» уже давно не было. Правда, сейчас у сына шведского пожарного непростой период. За океаном он остался без хорошего предложения. Звали лишь в АХЛ, и перезагрузки ради он решился подписать контракт с минчанами, хотя, как признается сам, все равно мечтает вернуться в сильнейшую лигу планеты, пишет сайт «Трибуна».

Прямо сейчас швед смотрится очень неплохо. Юнас, к примеру, является лидером КХЛ по количеству шатаутов. На его счету уже три «сухаря». Кстати, думают о нем хорошо не только журналисты и болельщики.

В Минске кипер чувствует себя неплохо. Живет недалеко от театра оперы и балета, общественным транспортом не пользуется, юзает исключительно Uber, и по совету Клинкхаммера решил сходить в музей Великой Отечественной войны.

В родном для Энрота Стокгольме таких музеев нет – Швецию война толком не зацепила. Швеция держала нейтралитет. И всех туристов в шведской столице водят по самым популярным маршрутам – древний корабль Vasa, затонувший сразу после спуска на воду, и Юнибаккен, проще говоря, музей произведений Астрид Линдгрен.

Наш герой жил вдали от всей этой движухи. Его родной и горячо любимый мидлклассовый район Худинге находится на юге Стокгольма – в 25 минутах от центра. Крутых достопримечательностей там нет. Зато есть хоккейная площадка «Бьоркангсхаллен», которую Энрот считает лучшим местом своего района. Местная хоккейная банда никогда в элите шведского хоккея не играла и собирала на своих матчах в среднем по 500 человек. Зато дала миру несколько крутых игроков – Линуса Класена, Матиаса Норстрема и Микаэля Нюландера. Именно здесь Юнас проводил все свободное время, а впоследствии и начал свою хоккейную карьеру, хотя, как признается, играл параллельно в местной детской футбольной команде.

В принципе, футбол, хоккей, которым также занимался его старший брат Томи, и велоспорт были главными увлечениями мальчика из Худинге. Но есть еще одна детская радость. Юнас очень любил сладкое. Узнав об этом, мы предложили Энроту на время превратиться в шоколадного сомелье – продегустировать белорусские конфеты и составить свой шоко-топ. Голкипер дал добро.

Для дегустации мы выбрали 6 конфет от наших шоколадных монстров – «Спартака» и «Коммунарки», а еще для разнообразия добавили к ним двух легионеров от украинского гранда ROSHEN. Ну что, поехали?

- Я не сумасшедший и не так сильно повернут на сладком, но назовите мне того, кто не любит? – с улыбкой говорит Юнас, с которым мы встретились в фан-доме «Динамо». – Больше всего мне нравится молочный шоколад. Люблю нугу. Не люблю белый шоколад. Он мне кажется слишком сладким. У нас есть несколько неплохих шоколадных брендов в Швеции, но я их продукцию практически не ем. Как я считаю, лучший шоколад производят в Швейцарии. Мой любимый – Lindt (одна плитка в Минске стоит около 7 рублей – прим.) Мне также нравится Toblerone. Что касается американского шоколада, то шведский явно лучше. Да и вообще в Европе шоколад лучше, чем в Америке.

Сейчас начался сезон, я стараюсь следить за своей формой, поэтому сладкое позволяю себе раз в месяц. И я не ощущаю себя нормально, когда потребляю много сахара. Он дольше держится в организме. Но пару раз в месяц себя можно побаловать.

На столе перед Юнасом оказались 8 видов конфет в пестрых обертках. Первой он пробует «Баядерку» в ярком скрипучем фантике от кондитерской фабрики «Спартак».

Юнас освободил глазированную конфету от «одежки» и откусил половину.

– Довольно неплохо, – толком не прожевав, сказал Энрот. – Мне нравится этот вкус. Я не помню названий, но что-то подобное производят и у нас в Швеции. Это нормальные конфеты. С хорошим кремом внутри, с хорошим вкусом. Думаю, если бы я увидел их в белорусском магазине, я бы их купил.

Следом в дело пошла «Бярозка» – классическое пралине от столичной фабрики «Коммунарка». Юнас попробовал маленький кусочек и практически сразу отложил конфету в сторону.

- Вкус неплохой, но не очень, на самом деле. Прошлая была лучше. Я бы такие конфеты в магазине не купил.

Теперь в руки шведа попали самые габаритные участники дегустации – «Аэрофлотские» конфеты из Гомеля – в синем фантике с нарисованным самолетиком. Наш конфетный сомелье долго жевал один из двух батончиков, запрятанных под обверткой, потом сказал «Угу» и добавил:

- Да, они очень хороши. Думаю, пока это лучшее из того, что я пробовал. Мне нравятся слоеные конфеты с хорошей начинкой. А здесь как раз-таки есть начинка и вафли. Мне такие по вкусу. Нечто похожее, с вафельной начинкой, есть на моей Родине. Только называются они Kexchoklad. Они нравятся с детства. Так что «Аэрофлотские» – это неплохой уровень. Да и вариант, когда две конфеты под одной оберткой, мне тоже нравится. Получается как Twix.

Окей, идем дальше. Швед решил протестить конфеты с очень оригинальным названием «Беларускія». Но огромного удовольствия от них Юнас не получил. Говорит, мол, очень похожи на «Бярозку». Хотя «Бярозка», по его мнению, по вкусу даже покруче.

Наконец-то пришло время в игру вступить украинским легионерам. Первой испытание шведом попыталась выдержать ириска с кунжутом Candy Nut.

Увидев светло-коричневую конфету, Юнас удивился, а попробовав, сказал, что ему не нравится. Хотя через пару секунду был уже другого мнения.

- Нормально. Правда, сначала она мне показалась плохой на вкус, но после я распробовал и пришел к другому выводу. Это что-то среднее. По вкусу и составу эта конфета очень отличается от других, но я бы такие, наверное, приобрел. Мне подобный шоколад нравится.

«Знічку», с улыбающейся звездой на этикете от «Коммунарки», Энрот тоже оценил по достоинству. И в личном рейтинге поставил ее на второе место. Говорит, что по вкусу очень напоминает «Аэрофлотские», но у тех начинка получше.

Обойти стороной «Алёнку», мастодонта нашего шоколадного рынка, мы не имели морального права. Но, как оказалось, Юнас их где-то уже видел, и оставил об «Алёнке» очень приятные отзывы:

- Мне кажется, «Алёнка» – очень простая по составу конфета, без добавок, но при этом она сделана из вкусного молочного шоколада. Она мне напоминает шоколад с орешками, который продают в Швеции. По вкусу она мне очень нравится.

И в конце нашей дегустации Энрот заценил очень тоненькие украинские Choco Lapki от корпорации ROSHEN. Он долго жевал, думал, думал, а потому сказал короткое «Нет», отложив фантик в сторону.

Так мы плавно и перешли к раздаче слонов. Вратарь над своим топом долго не думал и достаточно быстро огласил свой список.

- На первое место поставлю вот эти (показывает пальцем на «Аэрофлотские» – прим.). Они хорошие на вкус. Кроме того, в них вкуская вафельная начинка. Такие конфеты очень популярны в Швеции среди детей. Думаю, если бы их продавали в моей стране, они бы тоже пользовались спросом. На второе место поставлю «Знічку». Все-таки начинка у «Аэрофлотских» мне нравится больше. Третье место отдам «Алёнке». Мне эта конфета понравилась из-за молочного шоколада с добавлением арахиса. Четвертую позицию занимает «Баядерка», тоже хорошая конфета из молочного шоколада. Дальше идет Candy Nut, которая по вкусу очень отличается от остальных конфет. На 6-м месте – Choco Lapki. По вкусу это далеко не мои любимые конфеты, но вполне себе неплохие. Ну и в конце – «Бярозка» и «Беларускія». Обычные конфеты. Ничего особенного в них я не увидел. Нет, они неплохие, однако не достаточно вкусные для меня.

- Понятно, а что ты вообще думаешь о белорусском шоколаде?

- Очень и очень хороший. Я думаю, что он лучше североамериканского. Я не фанат американского. Белорусский вкуснее. Но швейцарский шоколад все же лучше. Могу сказать, что белорусский шоколад по начинке и вкусу очень похож на шведский. Считаю, что он высокого качества.

А еще Энрот признался, что не ест шоколад с чаем и немного удивился тому, что люди в Беларуси могут пить сладкий чай со сладкими конфетами. Чуть раньше его удивило желание мужчин пожимать друг другу руки. Но сейчас он относится к этому спокойно.

- Я делаю это ежедневно, но так не приветствуют люди друг друга в Швеции и Северной Америке. Мне кажется, это чисто русская или белорусская традиция. У нас делают иначе. Шведы каждый день просто говорят друг другу «Привет». Руки жмут тогда, когда человека до этого никогда не встречали.

- Это правда, что после рукопожатий ты моешь руки?

– Нет. Я их мою тогда, когда возвращаюсь в раздевалку. Если человек жмет много рук, то появляются бактерии. В этом есть определенная опасность. И ты должен мыть руки и держать их в чистоте.

Юнас торопится. Ему еще нужно успеть в музей. К нему приехали родители, и он хочет показать им столицу. Хотя то, что они уже видели во время Дня города, им понравилось. А еще уверяет, что оказавшись в магазине, купит им в подарок белорусских конфет. Поверим на слово.