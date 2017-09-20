Видеофакт: В Минске выстроилась очередь за бесплатной шаурмой 11 20.09.2017, 17:16

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Огромная очередь выстроилась в столичное кафе «Безе».

Кафе провело акцию: бесплатная шаурма за подписку на паблик кафе в Instagram.

Публикация от Безе (@cafebeze2) Сен 19 2017 в 5:09 PDT

Фото с очередью длиной в несколько десятков человек опубликовало вчера в Instagram кафе «Безе». Там CityDog.by рассказали, что акция проводилась 18 и 19 сентября. За эти дни в социальную сеть кафе «Безе» пришло 1100 новых подписчиков. На утро 20 сентября у инстаграма кафе почти 2000 подписчиков.

Публикация от Безе (@cafebeze2) Сен 18 2017 в 8:21 PDT

Публикация от КОКО.БАЙ - ОХОТНИКИ ЗА ЕДОЙ (@koko_by) Сен 19 2017 в 8:09 PDT

Сегодня «Безе» проводит новую акцию: -50% на любую шаурму. Для того чтобы получить эту скидку, быть подписчиком кафе «Безе» не обязательно.