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Видеофакт: В Минске выстроилась очередь за бесплатной шаурмой

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  • 20.09.2017, 17:16
  • 2,500

Огромная очередь выстроилась в столичное кафе «Безе».

Кафе провело акцию: бесплатная шаурма за подписку на паблик кафе в Instagram.


Фото с очередью длиной в несколько десятков человек опубликовало вчера в Instagram кафе «Безе». Там CityDog.by рассказали, что акция проводилась 18 и 19 сентября. За эти дни в социальную сеть кафе «Безе» пришло 1100 новых подписчиков. На утро 20 сентября у инстаграма кафе почти 2000 подписчиков.

Сегодня «Безе» проводит новую акцию: -50% на любую шаурму. Для того чтобы получить эту скидку, быть подписчиком кафе «Безе» не обязательно.


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