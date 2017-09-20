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Как в Беларуси делают динозавров для Голливуда

  • 20.09.2017, 17:35

Динозавры из Минска завоевали «Оскар» в индустрии развлечений.

Три главных приза за инновации в развлекательной индустрии на фестивале в Италии получила частная фирма из Минска, производящая и "воспитывающая"… динозавров.

Обычные серые цеха старого, еще советского завода - даже компьютеры в таком антураже похожи на утомленные токарные станки, пишет bbc.com.

Приглушенный рык и дивные звуки с площадки тестирования не вызывают изумления у проходящих рядом людей: динозавров нынче развелось - что по всей земле, что в Беларуси…

Аббревиатура с названия минской частной фирмы, производящей чудовищ, складывается в слово ВЕК.

Век - не век, но более 27 лет ЗАО "Восточно-Европейская компания" делает в столице Беларуси и рассылает по всему миру диковинных птиц, зверей и их гигантских предков.

На недавнем международном конкурсе в Италии "Восточно-Европейская компания" из Минска получила "Золотого пони" - высший приз, своеобразный "Оскар" в индустрии развлечений.

Чем выделяются белорусские динозавры?

Декорации и фигуры для центров и парков развлечений делают по всему миру, и продукция компании ВЕК - не из дешевых. Но белорусские большие игрушки ценятся у покупателей.

Материалы и комплектующие для изделий ВЕК преимущественно привозит из Европы, России, Китая. "Кожа" динозавров - из американского силикона, покрытие - со всеми необходимыми сертификатами качества и безопасности (в Беларуси эти импортные материалы проходят еще и собственную сертификацию).

"Со всего мира берем, но самое проверенное, качественное и безопасное. Формулу, что скупой платит дважды, мы освоили давным давно", - замечает Андрей Давыдовский, главный инженер "Восточно-Европейской компании".

"Такие материалы, технологии комплектующих используются во всем мире, есть на всех сайтах - нет ничего секретного. Здесь самое секретное - инжиниринг, документация, нами разработанная. Самое секретное оружие - наши люди, наши специалисты", - добавляет Сергей Кокареко, замдиректора по производству.

В арендованных цехах в центре Минска и под Минском, в городке Дзержинск, ВЕК периодически выполняет уникальные заказы - не так давно отправили в Индию восьмиметрового слона, покрытого десятками тысяч кристаллов "Сваровски" и способного двигаться, держа равновесие, на узком, маленьком велосипеде.

"Делать подобное в одном экземпляре в той же Индии или Америке очень дорого, инжиниринг у них очень дорогой. Им выгоднее сделать на стороне. Китайцы предлагают, но их изделия часто быстро выходят из строя в жестких условиях динамичной эксплуатации. Наши - качественные и надежные", - уверяет главный инженер.

Кроме того, что белорусские динозавры безопасны и "живучи", они умеют "говорить" и двигаться, как никакие иные: синхронно со словами и звуками движутся челюсти, моргают глаза, "жестикулируют" конечности…

Философия сказки

В конце 1990-х годов сотрудники ВЕК попали на международную выставку индустрии развлечений JAAPA в американском Орландо. И поняли, что постсоветские аттракционы в парках культуры и отдыха, да и появившиеся тогда в полутемных закутках "новые" игровые автоматы - прошлый век!

Вскоре в Беларуси начали делать статичные диковинные фигуры и декорации, и один из созданных в Минске динозавров - формами и цветом выверенный по рисункам энциклопедий, с костяными зубами, жестким "панцирем" - лет 15 назад отправился в Лондон для естественнонаучной экспозиции.

"Но поработав пару лет в статике, мы увидели, что детям, посетителям не хватает эмоционального порыва. Пришел раз, два - стоят фигуры, красиво, но не более. Чем удивить еще? Решили сделать что-то шевелящееся, живое, и сделали аниматронные, запрограммированные на комплекс действий фигуры, прежде всего динозавров. Ведь динозавры - выигрышный вариант с точки зрения мультимедийной раскрученности. И мультики, и фильмы уже сделали для нас и за нас огромную рекламную работу", - рассказывает Александр Лукашевич, замдиректора "Восточно-Европейской компании".

Динозавры ВЕК стали яркими, мягкими, подвижными - каждый, впрочем, со своим характером. Они учат творить добро, побеждать зло, помогать в беде - сценарии регулярно меняющихся представлений в минском парке "Динозаврия" Лукашевич часто придумывает сам, приглядываясь к настроениям своих маленьких дочерей.

"Это нужная воспитательная работа, работа через философию сказки. И мы можем научить наших динозавров "говорить" на разных языках - не проблема, в зависимости от языка наши специалисты отрегулируют движение губ, челюстей, глаз, хвостов. Мы делаем то, что не делает никто - целое представление!", - рассказывает Лукашевич.

Можно ли заработать на динозаврах

Минский центр "Динозаврия", созданный ВЕК, год назад на конкурсе в Сочи признали лучшим крытым развлекательным центром в СНГ (к слову, для развлекательного центра в Сочи к прошедшей там Олимпиаде "Восточно-Европейская компания" сделала сказку по мотивам русских народных сказок).

В будний осенний вечер - ветреный и мокрый - в центр "Динозаврия" пришли не менее 300 посетителей. Визжит, смеется и сотрясает конструкции заполненный детворой игровой манеж с лестницами, горками, шарами. Под звуки оркестра из кукол-манекенов веселятся именинники.

Мини-боулинг и "космическая зона" с залами современных игровых автоматов и лабиринтом "стрелялок" - лазертаг - ждет заказавших сеанс тинейджеров.

На ближайшую субботу заказано 24 банкета - от праздников малышей до гуляний взрослых компаний. Всех разведут по разным залам и зонам, "Динозаврия" готова принять одновременно до полутора тысяч посетителей.

Выгодный для посетителя чек - от 25 долларов, с этой суммы примерно 10 долларов добавляется на карточку гостя в виде бонуса, а покинуть развлекательный центр раньше, чем через четыре часа, редко у кого получается.

"Динозаврия" в минском торгово-развлекательном комплексе "Тивали" работает полтора года и, как утверждает руководство ВЕК, вот-вот окупит вложенные в обустройство, антураж и персонал средства.

"Мы сейчас предлагаем покупателям наших динозавров вот такой бизнес-пакет - с производством аниматорных фигур, проектом центра развлечений с полной "начинкой", сценариями представлений, которые могут быть адаптированы к условиям заказчика. Все это - на средний покупательский кошелек. Поверьте, это выгоднее, чем вложиться в банальную дискотеку", - уверяет Александр Лукашевич.

При этом он признает: из-за кризиса стало меньше заказов из России, Украины, Казахстана. Ушли выгодные заказчики из Сирии и Ливии - по понятным причинам.

Но в цехах и на тест-площадке теснятся сказочные декорации и герои, готовые отправиться в Латинскую Америку, страны Африки, снова в гудящий Лас-Вегас и Голливуд…

ВЕК оформляет сейчас парки развлечений и в городах Беларуси - с развлекательной и образовательной программой, когда добродушные, но с виду грозные динозавры готовы "рассказать" об истории древнего мира и своем нелегком пути к дружбе с современной цивилизацией.


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