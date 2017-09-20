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Вице-министр обороны Польши: Учения «Запад-2017» носили наступательный характер

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  • 20.09.2017, 18:21
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В Польше начались крупнейшие военные учения этого года, которые носят оборонный характер.

В Польше, в среду, 20 сентября, начинаются крупнейшие военные учения этого года DRAGON-17. По словам вице-министра обороны Польши Михала Дворчика, цель учений заключается в отработке совместных действий польских и заграничных войск в ситуации угрозы, передает «Радио Польша».

«Сценарий предполагает, что одно из соседних государств намерено получить доступ к ресурсам на территории нашей страны. Происходит попытка дестабилизации политической ситуации, нарушение работы органов государственной администрации и местных властей. Попытка захватить территорию предпринимается посредством гибридных действий. Конечно, это гипотетический сценарий, однако, он основывается на ситуациях, которые мы наблюдаем в последнее время. Речь идет, например, о ситуации в Украине и аннексии Крыма», - рассказал вице-министр обороны Польши.

Учения проходят на нескольких полигонах в Польше как на суше, так и на море и в воздухе. В них примут участие все виды Вооруженных сил, в том числе впервые – Войска территориальной обороны.

DRAGON-17 – это польские военные учения, к участию в которых были приглашены союзники из НАТО и партнерские государства, а именно США, Великобритания, Германия, Словакия, Италия, Болгария и Румыния, Литва, Латвия, а также Грузия и Украина. Всего в учениях примут участие более 17 тысяч военнослужащих при задействовании 3,5 тысяч единиц военной техники. Командование маневров подчеркивает, что учения DRAGON-17 носят оборонный характер.

Вице-министр обороны Польши также прокомментировал завершающиеся российско-белорусские военные учения «Запад-2017». Он заявил, что в них приняло участие более 100 тысяч солдат. По его мнению, учения носили наступательный характер, о чем свидетельствует интенсивное использование десантных войск. Он полагает, что учения проходили не только на тактическом, но и на политическом уровне.


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