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Синоптики рассказали о погоде на ближайшие три дня

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  • 20.09.2017, 18:30
  • 5,505
Фото: charter97.org/Иван Межуй

В четверг на большей части Беларуси ожидаются дожди.

21 сентября ожидается облачная погода. На большей части территории страны пройдут дожди. В отдельных районах грозы. Ветер восточный, северо-восточный порывистый, днем местами по востоку сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7..+13°С, максимальная днем +13..+19°С, по юго-востоку +20..+26°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает сайт Гидрометцентра.

22 сентября ночью на большей части территории Беларуси, днем преимущественно по юго-западной половине пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Температура воздуха минимальная ночью +10..+17°С, максимальная днем +16..+22°С, по юго-востоку +23..+26°С.

23 сентября ночью по юго-западной половине, днем в крайних юго-западных районах страны пройдут кратковременные дожди, ночью в отдельных районах ожидаются грозы. Температура воздуха минимальная ночью +8..+15°С, максимальная днем +16..+23°С.


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