Платных дорог станет больше 12 20.09.2017, 18:40

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В Беларуси расширят сеть платных автомобильных дорог.

Совет министров 20 сентября утвердил государственную программу по развитию, содержанию и реконструкции автомобильных дорог на 2017-2020 годы, сообщает ej.by.

В процессе реализации государственной программы в стране планируется расширить сеть платных автомобильных дорог. Будет введена плата за проезд транспортных средств на всем протяжении дороги М-6/Е 28 Минск – Гродно – граница Республики Польша (Брузги) после ее реконструкции и на участке дороги Р-28 Минск – Молодечно – Нарочь. К 2021 году протяженность платных дорог составит 1786 километров. За 2017 – 2020 годы в республиканский бюджет от взимания платы за проезд по платным автомобильным дорогам предполагается поступление около 817 млн. рублей, которые будут направлены на содержание, ремонт и развитие республиканских автомобильных дорог, в первую очередь платных дорог.