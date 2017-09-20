Северную Корею уличили в нарушении санкций при помощи РФ 8 20.09.2017, 18:55

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КНДР обходит международные санкции с помощью российских портов.

Суда Северной Кореи транспортируют горючее из России в обход международных санкций. Об этом сообщает Reuters (перевод — gordonua.com).

По данным агентства, не менее восьми судов КНДР указали другой пункт назначения, но затем отклонились от заявленного маршрута, чтобы загрузить горючее.

Чиновники США отмечают, что смена курса позволяет Пхеньяну затруднить контроль международного сообщества над тем, сколько топлива попало в КНДР.

При этом изменение маршрута в процессе плавания не является нарушением, признают чиновники.

Reuters со ссылкой на данные о передвижении указывает, что северокорейские суда с грузом дизельного топлива отправлялись из российского порта Владивосток, указывая конечным пунктом назначения Китай или Южную Корею. На самом деле они оказывались впоследствии в портах КНДР.

С 2006 года КНДР произвела шесть испытаний ядерного оружия. Последнее – 3 сентября этого года. В ответ Совет Безопасности ООН 11 сентября принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении Северной Кореи, установив запрет на экспорт северокорейского текстиля, а также жесткие лимиты на поставку в страну нефтепродуктов, в частности, сырой нефти и конденсатов.

18 сентября стало известно, что после введения санкций цены на бензин выросли в КНДР на 45%, а на дизельное топливо – на 61,5%.