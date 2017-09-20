Власти забирают у семьи из шести человек дом рядом с Дроздам на «госнужды»9
- 20.09.2017, 19:17
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Взамен участка с домом и огородом на берегу водохранилища Дрозды семье предлагают двушку в Сухарево.
В столичном суде сейчас рассматривают необычное дело: жильцы коттеджного поселка на берегу водохранилища Дрозды судятся с властями за право остаться жить на том же месте. Их дом хотят снести, а землю забрать «для государственных нужд», пишет kp.by.
«Это дом еще моих родителей, не хотим отсюда переезжать!»
Белорусской Рублевкой называют минчане бывшую деревню Веснинка рядом с водохранилищем Дрозды. От деревни здесь лишь название: место активно застраивают коттеджами, среди владельцев - известные спортсмены, артисты, чиновники.
По соседству живут те, кто помнит Веснинку еще без элитного жилья. Дом Александра Плаксенка построили в 1936 году на берегу водохранилища. Одну часть жилья занимает Александр Анатольевич с двумя дочерями, зятем и внучками, другую - его сестра с семьей.
Обе семьи сейчас борются за право остаться в доме.
- Я здесь живу 60 лет, всю жизнь, а до этого мои родители жили, - рассказывает Александр Анатольевич. - Нас хотят выселить, мол, территорию освобождают для государственных нужд, а также мотивируют тем, что дом стоит в водоохранной зоне - в 30 метрах от воды. Но мы не хотим отсюда переезжать!
О том, что Веснинку будут сносить, жильцы узнали еще в 1990-х. Планы у города были разные - то сделать парк, то жилье построить… Из-за будущих изменений сначала сократились участки жильцов.
- Раньше наш участок был на 30 соток, сейчас нас ужали до 13 соток, - продолжает хозяин дома. - Сначала снесли огород, потом хозпостройки. Видите вдалеке коттеджи? Это были наши огороды, мы там картошку сажали.
«Мы хотим за свои деньги построить здесь дом»
По генплану 2010 года, дом семьи Плаксенка подлежит сносу.
- До 2015 года нас не трогали, извещений мы не получали, - рассказывает тесть Александра Андрей Костюк. - В 2015-м начали общественное обсуждение проекта застройки района. Мы отвезли в администрацию бумагу, в которой попросили не сносить нас, а забрать нужный участок из водоохранной зоны. Из нашего участка примерно две сотки входят в эту зону. Мы предложили отдать этот участок, а взамен выделить нам те же две сотки на прилегающем участке, который не застроен. За свой счет мы готовы снести старый дом и построить новый.
В администрации ответили, что не против такого решения, и семья написала заявление в Мингорисполком.
- Нам сказали, что в 2016 году будет новый план детального планирования - ждите его. Если бы мы знали, что нас так кинут, во все двери бы ломились! Но мы продолжали ждать, - вспоминает Андрей. - И тут пришло уведомление, что нас сносят, приезжайте и выбирайте, куда переселяться. Землю забирают для государственных нужд.
В письме от комитета архитектуры Мингорисполкома, которое нам показывает Андрей, написано: «детальным планом предусмотрено формирование нового земельного участка для строительства индивидуального жилого дома для последующего проведения аукциона».
- То есть здесь запроектирован новый коттедж? - недоумевает Андрей. - А нам говорят съезжать!
Теперь жильцы и управление капитального строительства (УКС) Мингорисполкома выясняют отношения в суде.
14 сентября в Минском городском суде прошло очередное слушание по делу.
- Они подали в суд, чтобы нас выселить. Мы подали ответный иск об отмене решения о сносе дома в 2012 году. Уведомление о будущем сносе мы получили в 2015 году. В УКС говорят, что его прислали раньше, на имя уже умершей матери моего тестя. Так или иначе, решение принято в 2012 году. По закону, в течение двух лет оно должно быть приведено в исполнение. Уже пять лет прошло. Мы не хотим переезжать, даже в пятикомнатную квартиру в центре. Нам не нужна компенсация, мы хотим здесь жить и строить!
УКС Мингорисполкома:
«Решение об изъятии участка было направлено еще в 2012 году»
Взамен дома, где живет семья из шести человек, власти предлагают двухкомнатную квартиру на улице Академика Карского и денежную компенсацию 147 тысяч рублей.
Почему такая маленькая квартира? Дело в том, что жилье предоставляется не на шестерых, а на троих человек - Александра и его двух дочек. В суде представитель УКС так объяснил это решение:
- Суду предоставлены документы, подтверждающие, что Андрей Костюк и две его дочери постоянно не живут в подлежащем сносу доме. И они были зарегистрированы после того, как было принято решение о сносе. Поэтому на них жилое помещение не предоставляется. Собственнику было направлена 25.06.2012 года выписка из решения, и после этого он прописал граждан. По Положению о реализации прав граждан №58, они должны там проживать, но было установлено, что они там не проживают.
Александр и Андрей сказали, что не признают законным решение о сносе их домов. И утверждают, что в доме вся семья живет практически постоянно.
- Да, мы на зиму переезжали в квартиру деда на улице Богдановича, потому что были проблемы с водоснабжением и электричеством, - сказал нам Андрей Костюк. - Но дом в Веснинке - наше постоянное место жительства!
В итоге суд оставил решение о выселении семьи неизменным.
- Мы собираемся обжаловать это решение, будем писать председателю городского суда, - говорит Андрей.- Также я звонил на прямые линии председателю Мингорисполкома Андрею Шорцу и в Министерство архитектуры. Обещали разобраться, ждем ответа оттуда.