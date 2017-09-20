Власти забирают у семьи из шести человек дом рядом с Дроздам на «госнужды» 9 20.09.2017, 19:17

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Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

Взамен участка с домом и огородом на берегу водохранилища Дрозды семье предлагают двушку в Сухарево.

В столичном суде сейчас рассматривают необычное дело: жильцы коттеджного поселка на берегу водохранилища Дрозды судятся с властями за право остаться жить на том же месте. Их дом хотят снести, а землю забрать «для государственных нужд», пишет kp.by.

Александр Плаксенка прожил в доме в Веснинке 60 лет

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

«Это дом еще моих родителей, не хотим отсюда переезжать!»

Белорусской Рублевкой называют минчане бывшую деревню Веснинка рядом с водохранилищем Дрозды. От деревни здесь лишь название: место активно застраивают коттеджами, среди владельцев - известные спортсмены, артисты, чиновники.

По соседству живут те, кто помнит Веснинку еще без элитного жилья. Дом Александра Плаксенка построили в 1936 году на берегу водохранилища. Одну часть жилья занимает Александр Анатольевич с двумя дочерями, зятем и внучками, другую - его сестра с семьей.

Одну часть жилья занимает Александр Анатольевич с двумя дочерями, зятем и внучками, другую - его сестра с семьей

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

Обе семьи сейчас борются за право остаться в доме.

- Я здесь живу 60 лет, всю жизнь, а до этого мои родители жили, - рассказывает Александр Анатольевич. - Нас хотят выселить, мол, территорию освобождают для государственных нужд, а также мотивируют тем, что дом стоит в водоохранной зоне - в 30 метрах от воды. Но мы не хотим отсюда переезжать!

Дом, который подлежит сносу, находится в 30 метрах от водохранилища и попадает в водоохранную зону

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

О том, что Веснинку будут сносить, жильцы узнали еще в 1990-х. Планы у города были разные - то сделать парк, то жилье построить… Из-за будущих изменений сначала сократились участки жильцов.

- Раньше наш участок был на 30 соток, сейчас нас ужали до 13 соток, - продолжает хозяин дома. - Сначала снесли огород, потом хозпостройки. Видите вдалеке коттеджи? Это были наши огороды, мы там картошку сажали.

Семья не хочет переезжать. Люди готовы за свой счет снести старый дом и построить здесь же новый

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

«Мы хотим за свои деньги построить здесь дом»

По генплану 2010 года, дом семьи Плаксенка подлежит сносу.

- До 2015 года нас не трогали, извещений мы не получали, - рассказывает тесть Александра Андрей Костюк. - В 2015-м начали общественное обсуждение проекта застройки района. Мы отвезли в администрацию бумагу, в которой попросили не сносить нас, а забрать нужный участок из водоохранной зоны. Из нашего участка примерно две сотки входят в эту зону. Мы предложили отдать этот участок, а взамен выделить нам те же две сотки на прилегающем участке, который не застроен. За свой счет мы готовы снести старый дом и построить новый.

В администрации ответили, что не против такого решения, и семья написала заявление в Мингорисполком.

- Нам сказали, что в 2016 году будет новый план детального планирования - ждите его. Если бы мы знали, что нас так кинут, во все двери бы ломились! Но мы продолжали ждать, - вспоминает Андрей. - И тут пришло уведомление, что нас сносят, приезжайте и выбирайте, куда переселяться. Землю забирают для государственных нужд.

Власти хотят построить здесь новый дом, а потом выставить его на аукцион

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

В письме от комитета архитектуры Мингорисполкома, которое нам показывает Андрей, написано: «детальным планом предусмотрено формирование нового земельного участка для строительства индивидуального жилого дома для последующего проведения аукциона».

- То есть здесь запроектирован новый коттедж? - недоумевает Андрей. - А нам говорят съезжать!

Теперь жильцы и управление капитального строительства (УКС) Мингорисполкома выясняют отношения в суде.

14 сентября в Минском городском суде прошло очередное слушание по делу.

- Они подали в суд, чтобы нас выселить. Мы подали ответный иск об отмене решения о сносе дома в 2012 году. Уведомление о будущем сносе мы получили в 2015 году. В УКС говорят, что его прислали раньше, на имя уже умершей матери моего тестя. Так или иначе, решение принято в 2012 году. По закону, в течение двух лет оно должно быть приведено в исполнение. Уже пять лет прошло. Мы не хотим переезжать, даже в пятикомнатную квартиру в центре. Нам не нужна компенсация, мы хотим здесь жить и строить!

На месте нынешних коттеджей раньше были огороды

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

УКС Мингорисполкома:

«Решение об изъятии участка было направлено еще в 2012 году»

Взамен дома, где живет семья из шести человек, власти предлагают двухкомнатную квартиру на улице Академика Карского и денежную компенсацию 147 тысяч рублей.

Почему такая маленькая квартира? Дело в том, что жилье предоставляется не на шестерых, а на троих человек - Александра и его двух дочек. В суде представитель УКС так объяснил это решение:

- Суду предоставлены документы, подтверждающие, что Андрей Костюк и две его дочери постоянно не живут в подлежащем сносу доме. И они были зарегистрированы после того, как было принято решение о сносе. Поэтому на них жилое помещение не предоставляется. Собственнику было направлена 25.06.2012 года выписка из решения, и после этого он прописал граждан. По Положению о реализации прав граждан №58, они должны там проживать, но было установлено, что они там не проживают.

Взамен участка в 13 соток семье предлагают двушку в Сухарево и денежную компенсацию

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

Александр и Андрей сказали, что не признают законным решение о сносе их домов. И утверждают, что в доме вся семья живет практически постоянно.

- Да, мы на зиму переезжали в квартиру деда на улице Богдановича, потому что были проблемы с водоснабжением и электричеством, - сказал нам Андрей Костюк. - Но дом в Веснинке - наше постоянное место жительства!

У семьи Плаксенка даже есть своя лодка

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

В итоге суд оставил решение о выселении семьи неизменным.

- Мы собираемся обжаловать это решение, будем писать председателю городского суда, - говорит Андрей.- Также я звонил на прямые линии председателю Мингорисполкома Андрею Шорцу и в Министерство архитектуры. Обещали разобраться, ждем ответа оттуда.