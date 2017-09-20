Медики рассказали, в какой позе полезно спать

Медики рассказали, в какой позе полезно спать3
- 20.09.2017, 19:05
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Специалисты провели ряд исследований.
Специалисты в области медицины выяснили, что наиболее полезной позой для здоровья является сон на спине. Учёные уточнили: главным критерием всё же должны оставаться индивидуальные предпочтения человека, пишет healthyliving.com.ua.
Во время сна на спине расслабляются мышцы и вытягивается позвоночник, а отсутствие контакта лица с подушкой предотвращает преждевременное появление мимических морщин и распространение прыщей. Единственным минусом такой позы является большая вероятность храпа, затрудняющего дыхание.
Чуть менее популярным положением во время сна является позиция на боку. Она позволяет спящему чувствовать себя комфортно и спокойно дышать, хоть иногда могут возникать ощущения боли в области плеч и рук, а также сдавливания желудка, печени или лёгких.
По словам медиков, сон на животе крайне нежелателен для хорошего самочувствия. Позвоночник лишается опоры, шея находится в неправильном положении, а наутро могут появляться отёки лица.