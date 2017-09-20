Генерал армии США в отставке: Если РФ оставит войска в Беларуси - это подготовка к вторжению в Балтию 2 20.09.2017, 19:44

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Эксперты в США подвел первые итоги военных учений «Запад-2017».

Военные учения «Запад-2017» стали не только самыми масштабными военными маневрами, проведенными Москвой в последние годы, но и самым обсуждаемым российским событием в западных СМИ, пишет golos-ameriki.ru.

По оценкам западных экспертов, Москва занизила число участников стратегических маневров как минимум вдвое, в том числе и для того, чтобы уменьшить количество иностранных наблюдателей. По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, занижение числа участников учений со стороны РФ является «обычной практикой, и уже происходило не раз», в том числе в ходе военных маневров в 2009 и 2013 годах.

Некоторые наблюдатели предполагали, что учения «Запад-2017» на самом деле являются «операцией прикрытия» для развертывания на территории Беларуси дополнительного российского воинского контингента и переброски к западным границам техники и вооружений.

По мнению эксперта Белфэровского центра Гарвардского университета, бригадного генерала армии США в отставке Кевина Райана (Kevin Rayan), любые военные маневры, проводимые Москвой, создают «определенные риски» для государств-членов НАТО.

– Российская армия продемонстрировала очень заметный прогресс во всех областях, – заявил он. – Это особенно заметно, если сравнивать «Запад-2017» с учениями стратегического уровня прошлых лет. Вырос уровень командования, стал лучше контроль за действиями подразделений, координация совместной работы военных, разведки и служб обеспечения с местными властями. Иными словами, виден прогресс в готовности противостоять целому спектру угроз – от террористических атак до реальной полномасштабной войны.

Является ли это угрозой для НАТО? Ответ на этот вопрос зависит только от того, считаете ли вы российскую армию и Россию в целом угрозой для НАТО? Если вы ответите «да», то способность страны провести такие масштабные учения и мобилизовать значительные силы, безусловно создает определенные риски для НАТО.

- Накануне учений в Вашингтоне и в европейских столицах достаточно серьезно обсуждали вероятность того, что учения «Запад-2017» могут стать своеобразной «подготовительной площадкой» для военного вторжения в страны Балтии.

- Учения еще не закончены, и если после их завершения мы увидим, что Россия оставила какие-то войска в Беларуси, занялась созданием дополнительной инфраструктуры или, например, подготовкой новых взлетно-посадочных полос в аэропортах, то тогда у нас действительно появится повод для беспокойства.

Угроза для Латвии, Литвы и Эстонии исходит не от российской военной машины, а от так называемой «гибридной войны» – кибератак, вмешательства во внутренние дела, попыток дестабилизировать обстановку.

- Тем не менее, говоря об угрозе со стороны России, в США упоминали о том, что учения «Кавказ-2008», например, стал подготовкой к атаке против Грузии, а «Запад-2013» - подготовкой к вторжению в Крым и Украину.

- Стратегические учения действительно можно рассматривать, как способ мобилизации и сосредоточения войск в определенном регионе. Маневры часто используются, как прикрытие для операций по переброске сил и средств, и, конечно, такую возможность военные в НАТО обязаны были учитывать.

Совсем недавно Москва сосредоточила у границы с Украиной группировку численностью от 40 до 50 тысяч человек. По нашим подсчетам, этого было достаточно для начала вторжения.

Но для операции против стран Балтии нужны значительно большие силы. Это небольшие государства, но они являются членами НАТО, так что при планировании военной операции нужно принимать во внимание взаимные обязательства всех стран-членов Альянса.