Белорусские iPhone 8 — одни из самых дорогих в мире 5 20.09.2017, 19:57

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Предзаказ на новинки Apple открывается уже завтра.

Купить iPhone 8 и iPhone 8 Plus в Беларуси можно будет уже в эту пятницу, но неофициально. Официально же устройства появятся чуть позже и по другим ценам, сообщает tut.by.

Информацией об этом с нами поделился авторизованный реселлер Apple в Минске — сafeConnect, который уже завтра открывает предзаказ на новинки «яблочной» компании.

Итак, iPhone 8 с 64 ГБ памяти будет стоить в Беларуси 1949 рублей (примерно 1005 долларов по текущему курсу). Версия с 256 ГБ памяти обойдется белорусу в 2469 рублей.

iPhone 8 Plus с 64 ГБ будет официально стоить в Беларуси 2329 рублей, 256 ГБ версия — 2759 рублей.

Таким образом, «белорусский» iPhone 8 стал одним из самых дорогих в мире. Смотрите, как его стоимость в долларах сопоставима с ценами в других странах.

А стоимость iPhone 8 Plus в Беларуси и вовсе стала абсолютным мировым лидером: