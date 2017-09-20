закрыть
20 сентября 2017, среда, 21:14
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Белорусские iPhone 8 — одни из самых дорогих в мире

5
  • 20.09.2017, 19:57
  • 2,627

Предзаказ на новинки Apple открывается уже завтра.

Купить iPhone 8 и iPhone 8 Plus в Беларуси можно будет уже в эту пятницу, но неофициально. Официально же устройства появятся чуть позже и по другим ценам, сообщает tut.by.

Информацией об этом с нами поделился авторизованный реселлер Apple в Минске — сafeConnect, который уже завтра открывает предзаказ на новинки «яблочной» компании.

Итак, iPhone 8 с 64 ГБ памяти будет стоить в Беларуси 1949 рублей (примерно 1005 долларов по текущему курсу). Версия с 256 ГБ памяти обойдется белорусу в 2469 рублей.

iPhone 8 Plus с 64 ГБ будет официально стоить в Беларуси 2329 рублей, 256 ГБ версия — 2759 рублей.

Таким образом, «белорусский» iPhone 8 стал одним из самых дорогих в мире. Смотрите, как его стоимость в долларах сопоставима с ценами в других странах.

А стоимость iPhone 8 Plus в Беларуси и вовсе стала абсолютным мировым лидером:


Мнение

Две минуты над Литвой
Две минуты над Литвой Виталий Портников
Не психовать!
Не психовать! Андрей Макаревич
Хватит равняться на Москву
Хватит равняться на Москву Настя Рогатко
Бойтесь чиновников, дары принимающих
Бойтесь чиновников, дары принимающих Владимир Шанцев


Интервью

Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!