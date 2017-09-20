Как в суде троллили идеолога за запрет концерта «Дзецюкоў» 1 20.09.2017, 20:10

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Сергей Будкин

Фото: budzma.org

Чиновнику задали вопрос, как он определяет художественный уровень исполнителя, если не разбирается в музыке.

Глава TuzinFM и концертный организатор Сергей Будкин проиграл кассационный суд против главного управления идеологической работы Мингорисполкома, передает «Еврорадио».

Напомним, чиновники отказались дать разрешение на сольный концерт лидера группы Dzieciuki Алеся Денисова, объяснив это решением художественного совета при Мингорисполкоме о "низком художественном уровне исполнения исполнителя". Первое судебное заседание прошло в августе, тогда судья Алина Драбудько посчитала, что столичные идеологи дали обоснованный отказ и больше ничего объяснять не обязаны.

Обжалование прошло 20 сентября. Заявитель при поддержке юриста Сергея Зикрацкого давил на то, что сам факт существования художественных советов нарушает Конституцию и право каждого гражданина на выражение собственной позиции (что касается в том числе и творчества), а также на получение информации (что касается и посещения выступлений любимых музыкантов). По словам заявителей, если по каким-то причинам закрыть глаза на нарушение Конституции, то и сам Кодекс о культуре, на который опирались чиновники во время принятия решения, тоже был нарушен.

"Согласно закону, не дать разрешение на выступление музыканта можно после заключения экспертной комиссии, — обратился к суду юрист Сергей Зикрацкий. — Но тот документ, который был дан представителями государственного учреждения в суде первой инстанции, не является заключением. Это протокол заседания комиссии. Протокол — это не заключение. А соответственно, на основании протокола нельзя было решать отказать провести мероприятие".

Под сомнение в очередной раз был поставлен сам факт прослушивания художественным советом песен с альбома "Кароткая гісторыя Беларусі", который и собирался презентовать Алесь Денисов. Среди приложенных документов было предоставлено гастрольное удостоверение на сольный концерт Алеся Денисова в 2015 году. Судья даже переспросила ответчика, как такое могло случиться, что вдруг художественный уровень исполнения музыки за два года из нормального стал низким. В определунный момент даже показалось, что суд полностью занял позицию заявителя. Речь заместителя председателя главного управления идеологии Мингорисполкома, а также секретаря художественного совета Александра Шестакова, который представлял ответчика в суде, засыпали вопросами, прерывали, поправляли... Суди даже позволяли себе улыбки и перешептывания во время его выступления. А под конец заседания так и вовсе заставили чиновника поволноваться.

Суд: А что значит "низкий художественный уровень"? Ведь, позвольте такую ремарку, я тоже не на все концерты хожу и не все песни на этих концертах мне нравятся... Насколько я вижу по составу комиссии, людей, которые поют, то есть исполнителей среди них нет. Но вы же говорите о художественном уровене! Если человек не специалист в этой области, то как он может оценить?

Александр Шестаков: В статье 214 Кодекса о культуре...

Суд: Да не нужно кодекс! Мы готовились к делу, и прочитали его с карандашом! Я хочу, чтобы вы мне ответили, как могут принимать решение о низком художественном уровне исполнения люди, которые не специалисты в этой области?

Александр Шестаков: Согласно Кодексу, в состав художественной комиссии входят творческие работники, представители государственного управления и других юридических лиц...

Суд: Назовите творческих работников в этом составе, которые именно из этой отрасли!

Александр Шестаков около минуты ищет протокол заседания комиссии, чтобы вспомнить имена тех, кто в неё входит. А потом читает: " — художественный руководитель государственного учреждения "Минскконцерт". Творческий работник же! Или вы со мной не согласны".

И так продолжалось ещё около 10 минут. Александр Шестаков путался в словах, пытался называть номера статей Кодекса о культуре, ссылаться на другие законы, но на просьбу озвучить причины, по которым, на его взгляд, у Алеся Денисова низкий художественный уровень, так и не сумел.

На перерыв заявители уходили в отличном настроении, так как после такого диалога между судьёй и чиновникам итоги заседания казались очевидным. Но уже через пять минут было сказано: "Апелляционная инстанция экономического суда города Минска постановила: апелляционную жалобу ИП Будкина оставить без удовлетворения!".

"Мне показалось, что судья всe поняла, — комментирует Сергей Будкин. — Но при этом суд снова встал на сторону идеологов. Естественно, что обжаловать решение одной государственной структуры во второй государственной структуре — утопическая. Но, благодаря процессу, хотя бы стало понятно, что человек говорит неправду, и это очень печально".

Сейчас Сергей Будкин собирает деньги на адвоката и судебные издержки на краудфавндинговой платформе Talaka.by. В зависимости от результатов проекта, будет приниматься решение, подавать ли жалобу в Верховный суд, а затем и в суд ООН, чтобы признать это дело политическим.