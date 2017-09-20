Крымский капкан Наталья Гулевская, obozrevatel.com

20.09.2017, 20:24

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Крымские татары попали под жернова судебного произвола российской Фемиды.

Открывшаяся семьдесят вторая сессия Генеральной Ассамблеи ООН вновь окажется во многом пустой и непродуктивной в отношении Крыма и Украины. Все попытки мирового сообщества пресечь агрессора и восстановить нормы международного права натыкаются на нежелание украинской власти задействовать процедурные механизмы самоопределения крымскотатарского народа на его исконных землях. Без решения этого процедурного вопроса, который должен быть оформлен путем общеукраинского референдума, решить проблему Крыма будет невозможно. В Кремле не просто так поспешно приняли закон о реабилитации народов Крыма, который во многом и стал препятствием постановки вопроса о первостепенной важности территориальной целостности Украины.

Крымскотатарский народ оказался заложником произошедших событий, и его роль в этом вопросе может стать определяющей. Для этого в Верховной Раде необходимо принять ряд соответствующих законов и внести соответствующие изменения в Конституцию и только затем требовать созыва внеочередной сессии ООН по поводу ситуации, связанной с Крымом, на которой слово будет дано официальному представителю крымскотатарского народа.

Помимо этого, крымские татары попали под жернова судебного произвола российской Фемиды, и их участь будет незавидной до тех пор, пока они не прекратят безальтернативно пользоваться российскими адвокатами для свой судебной защиты. В путинской России нет ни одного юриста, имеющего статус адвоката, который интересы своего клиента поставит выше интересов путинского режима, и поэтому до тех пор, пока крымскотатарский народ не получит право иметь независимого от российской власти адвоката, они будут по сути беззащитны от любого произвола и насилия со стороны российской власти. Для этого официальный Киев незамедлительно должен поставить вопрос перед международным сообществом о предоставлении крымским татарам права на защиту и допуске адвокатов, не связанных с путинским режимом.

Наталья Гулевская, obozrevatel.com