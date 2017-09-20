Названы восемь полезных свойств шоколада, которые впечатляют 20.09.2017, 20:47

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Специалисты утверждают, что в этом десерте есть много полезных веществ.

Для тех, кто заботится о своей фигуре, шоколад - это запретный продукт. Хотя специалисты говорят иначе, что в этом десерте есть много полезных веществ. И будет лучше, если вы будете хотя бы по кусочку в день его употреблять в пищу. Нужно есть в меру. Главное, чтобы шоколад был качественным. Со временем вы начнете замечать, что ваша фигура не меняется, а здоровье улучшается, пишет terrawoman.ua.

Польза сладкого десерта:

1. Источник флавоноидов. Флавоноиды - необходимые растительные вещества для организма человека. Они являются самыми лучшими противоокислителями, способствующие укрепить иммунитет, еще они активизируют работу крови в головном мозге. Основа шоколада - какао, как раз в нем и содержатся флавоноиды. В 50 грамма шоколада суточная доза железа, магния, меди, клетчатки, но и 300 калорий.

2. Шоколад снижает давление и уровень холестерина. В организме человека их только два вида - плохой и хороший. Если плохой осядет на поверхности артерий, то появятся бляшки. Шоколад хорошего качества превращает плохой холестерин в хороший.

3. Отличный анти стресс. В нем имеются гормоны стресса. Шоколад можно есть тем, у кого есть проблемы на работе или в учебе, чтоб повысить работоспособность мозга и поднять настроение.

4. Уменьшается плотность тромбоцитов - кровяные клетки, отвечающие за свертываемость крови. Если они будут слишком активными, можно заработать ишемическую болезнь сердца. А чтоб уменьшить их количество ешьте черный шоколад.

5. Увеличивается энергия. Один из основных ингредиентов шоколада - кофеин, возбуждающий нервную систему, что дарит человеку заряд бодрости и энергии. Если вы не пьете кофе по утрам, то просто съешьте кусочек шоколада и тогда ваш день пройдет хорошо. Если день у вас будет напряженным, то кусочек десерта сохранит вашу ясность ума.

6. Улучшает состояние зубов. С детства не раз можно услышать от родителей, что шоколад навредит зубам, это не так. Вредоносным считается молочный шоколад, а вот черный снимает воспаление десен и защищает ваши зубы от кариеса.

7. Шоколад контролирует уровень сахара. Так уменьшится возможность возникновения диабета, нужно есть натуральный шоколад.

8. Улучшается состояние кожи. Темный шоколад защитить вашу кожу от неблагоприятного влияния ультрафиолетовых лучей, так как в нем содержится какао. Благодаря флавоноидам, в кожных покровах улучшается кровоток, поэтому кожа кажется эластичной и подтянутой. Если употреблять шоколад в разных количествах, он принесет много полезных веществ.