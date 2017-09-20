Майк Пенс и Петр Порошенко бойкотировали выступление Лаврова в ООН 20.09.2017, 20:59

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Политики покинули зал перед выступлением главы российского МИД в Совбезе ООН.

Вице-президент США Майкл Пенс и президент Украины Петр Порошенко покинули зал министерского заседания Совбеза ООН по миротворчеству перед выступлением главы российского МИД Сергея Лаврова, передают РИА Новости.

Пенс и Порошенко выступили на заседании, затем президент Украины покинул зал. Пенс вышел спустя несколько минут.

Пенс во время своего выступления обвинил Россию в том, что она продолжает подрывать суверенитет соседних государств, отправляя туда свои войска. Он призвал Совет безопасности Организации Объединенных наций приложить больше усилий, чтобы обеспечить мир.