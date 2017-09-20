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Белорусы нашли легальный способ не платить за коммуналку

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  • 20.09.2017, 21:10
  • 13,362

Что делать, чтобы не зависеть от повышения коммунальных тарифов?

Белорусы ставят солнечные батареи и коллекторы в деревнях. И это не только ради экономии – на собственной энергии можно зарабатывать, передает «Белсат».

На солнечных батареях можно зарабатывать: государство выкупает у тебя «зеленую энергию» дороже чем собственные тарифы, а продает тебе из общей сети — по льготной цене. Разница достигает иногда даже 400% в твою пользу.


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