Музыкант Алесь Таболич попал на «Новую фабрику звезд» в Москве 2 20.09.2017, 21:29

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Алесь Таболич

Фото: Ольга Шукайло/TUT.BY

Металлиста пригласили, чтобы сделать неожиданный подарок самой молодой участнице проекта.

Лидер группы Znich и тату-мастер Алесь Таболич неожиданно для себя попал на "Новую фабрику звeзд" в Москве, передает «Еврорадио».

Селф Таболича с участницей "Фабрики звёзд" Зиной Куприянович

"Позвонили из какого-то белорусского продюсингового центра, сказали, что выбрали меня, как татуировщика от Беларуси, — с улыбкой рассказывает Алесь. — Мол, меня уже даже согласовали с продюсером Виктором Дробышем. И предложили мне поехать в Москву, чтобы поздравить одну из участниц "Фабрики звeзд" с Днем рождения. Мол, им для этого как раз нужен такой брутальный человек, а я ещё и музыкант — так вообще".

Алесь Таболич и Виктор Дробыш, который является продюсером "Новой фабрики звёзд"​

Друзья и родственники лидера группы Znich убеждали его никуда не ехать, так как считали это какой-то шуткой, но Алесь в итоге согласился. Как выяснилось, его пригласили, чтобы сделать татуировку самой молодой участнице "Новой фабрики звёзд", 15-летней минчанке Зине Куприянович. Сам процесс создания тату снимали на видео, и он должен появиться в эфире МузТВ в одном из регулярных "дневников Фабрики звёзд".

"На мой взгляд, это нормальный подход, это прикольно и с точки зрения шоу, что поздравить белоруску приехал татуировщик не откуда-то из России, а именно из Беларуси", — делится впечатлениями Таболич.

На последнем "отчeтном концерте", который прошeл в минувшие выходные, Зина Куприянович была под угрозой вылета с проекта. Девушка сольно исполнила собственную песню "Тук-тук". Остаться на "Новой фабрике звeзд" ей помогли голоса других участников.