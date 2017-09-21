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В ООН открыли к подписанию Договор о запрещении ядерного оружия

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  • 21.09.2017, 7:33
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Документ должен стать важным шагом на пути к безъядерному миру.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил в среду об открытии к подписанию Договора о запрещении ядерного оружия, сообщил вебсайт ООН.

«Этот Договор – результат растущей озабоченности по поводу угроз, связанных с наличием ядерного оружия, а также потенциальных катастрофических гуманитарных и экологических последствий его использования», – подчеркнул Гутерриш.

Генеральный секретарь ООН напомнил, что сегодня в мире накоплено около пятнадцати тысяч ядерных боеприпасов. «Договор является важным шагом на пути к достижению универсальной цели – созданию мира, свободного от ядерного оружия», – отметил он.

Договор о запрещении ядерного оружия был принят 7 июля на специальной Конференции. Его поддержали 122 государства. Одна страна (Нидерланды) проголосовала против и одна (Сингапур) – воздержалась. Многие государства мира не приняли участия в работе Конференции.

Договор должен вступить в силу после того, как его ратифицируют 50 государств.


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