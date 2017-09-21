В Беларуси выпустили первый электросамокат 25 21.09.2017, 7:41

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А суперкомбайну с супертрактором придется подождать.

Журналист tut.by покатался на первом белорусском электрическом самокате и сделал несколько выводов. Для начала вам стоит знать, что на поворотах придется сбрасывать скорость, но, если надо вернуться, на самокате есть задний ход. Следующая важная деталь – запас хода всего 25 километров, но можно заказать батарею большей мощности.

Батарея расположена под рамой и жестко закреплена. Обещают, что в будущем аккумулятор будет съемным: «Условные 50 километров дополнительного пробега обойдутся примерно в 600 рублей», – рассказывал руководитель проекта электрических самокатов Юрий Поздняков.

Тогда же Юрий рассказал, что стоить самокат будет около полутора тысяч рублей.