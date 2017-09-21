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Американские интеллектуалы создали «антипутинский комитет»

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  • 21.09.2017, 7:49
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Комитет по расследованию действий России займется защитой американской демократии.

Расследованием действий России теперь занимаются не только Конгресс и спецпрокурор. Группа влиятельных представителей американской интеллигенции во главе с кинорежиссером Робом Райнером организовала Комитет по расследованию действий России с целью разобраться в возможном вмешательстве Москвы в ход президентских выборов в США, сообщает «Голос Америки».

Райнер, 70-летний ветеран Голливуда, во вторник написал в Твиттере, что цель его новой организации – «понять серьезность российского вторжения в нашу демократию».

Кинорежиссер назвал свой проект Комитет по расследованию действий России.

Райнер был ярым сторонником Хиллари Клинтон и резким критиком президента Дональда Трампа в социальных сетях.

Партнером Райнера стал Дэвид Фрум – старший редактор журнала Atlantic и автор готовящейся к выходу книги «Трампократия: Коррупция Американской Республики».

Цели их инициативы изложены на сайте Investigaterussia.org.

«Комитет по расследованию действий России» – некоммерческий непартийный ресурс, призванный помочь американцам распознать и понять серьезность продолжающихся атак России на нашу демократию, – говорится в заявлении, размещенном на сайте. – Вся информация по теме собирается в одном месте, чтобы обеспечить контекст и дать пользователям возможность увидеть полную картину того, что Россия сделала и будет делать дальше, если мы не будем уделять этому пристального внимания. На протяжении поколений люди выступали в защиту демократии. Теперь настал наш черед».

На сайте размещен список консультативного совета комитета, в который, кроме Райнера, вошли историк Макс Бут, бывший директор национальной разведки Джеймс Клэппер, научный сотрудник Американского института предпринимательства Норман Орнстайн и консервативный обозреватель Чарльз Сайкс.

Райнер и Фрум заявили телекомпании CNN, что сообщения о предполагаемом российском вмешательстве на выборах 2016 года побудили их действовать.

«Наша страна подвергается атаке. Демократия оказалась на краю. Если мы хотим выжить, нам нужно объединится, как американцам, и понять, что произошло», – заявил Райнер.

На сайте комитета размещено видео с участием лауреата премии «Оскар» Моргана Фримана, которого американцы хорошо помнят как исполнителя роли Бога в фильме «Брюс всемогущий» (Bruce Almighty).

В видеоролике Фриман предупреждает американцев, что Россия ведет войну с США.

«На нас напали, – говорит Фриман на видео. – Мы находимся в состоянии войны».

Далее он предлагает американцам представить ситуацию, в которой шпион КГБ, возмущенный распадом Советского Союза, решает отомстить США, занимает Кремль и развязывает кибервойну, чтобы подорвать американскую демократию, доверие людей к СМИ и государственным институтам – и выигрывает.

«Владимир Путин – это и есть тот шпион, – резюмирует Фриман. – Но это не сценарий фильма».


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