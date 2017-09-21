Стало известно, что именно принес новый «дед-налог» 10 21.09.2017, 8:14

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Опубликованы базовые ставки единого налога за деятельность для физических лиц.

Стали известные базовые ставки единого налога, которые будут применяться для видов деятельности, под которые не нужно открывать ИП, сообщает tut.by.

Напомним, в Беларуси расширили список видов деятельности, для занятия которыми физлицам не нужно регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей. Изменения приняты указом № 337 «О регулировании деятельности физических лиц», который сегодня был опубликован на национальном правовом интернет-портале.

В указе говорится, что областные и Минский городской «советы депутатов» устанавливают ставки единого налога за месяц в пределах его базовых ставок, которые прописаны в документе. В регионах в течение месяца после официального опубликования указа должны установить ставки единого налога.

К примеру, в Минске за ремонт обуви ставка должна быть в диапазоне от 25 до 86 рублей, а в областных городах — от 20 до 86 рублей. В каждом регионе будут устанавливать свои ставки ежемесячного единого налога.

При этом размер ставок единого налога не может быть больше верхнего предела базовых ставок, установленных указом, поясняли ранее в МНС.

В МНС ранее поясняли, что физлицам, которые решат заниматься деятельностью, под которую не нужно открывать ИП, нужно написать заявление в местную налоговую инспекцию. После уплаты единого налога он сможет начать работу.